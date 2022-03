– Gondolom, hogy mostanában nem sokat alszik.

– Sosem aludtam sokat, úgyhogy rendben vagyok.



– Rendkívüli heteket élünk: a megszokott reggeli edzései alatt van mit átgondolnia.

– Amikor egy szomszédos országban háború van, az rendkívüli állapot, hiszen a mi nemzedékünk joggal bízott abban, hogy a nagyszülők által elszenvedett eseményeket nekünk nem kell átélnünk. Megdöbbentő, hogy a XXI. század első negyedének végén város- ostromok zajlanak, ráadásul Európában, néhány száz kilométerre tőlünk. Ez különös felelősséget ró ránk, akik vezetjük az országot. Felelősségteljesen és higgadtan kell viselkednünk. Egy-egy átgondolatlan vagy felelőtlen nyilatkozat, könnyelmű döntés ugyanis tragikus helyzetet eredményezhet. Két feladat áll előttünk: először is garantálni az ország biztonságát. Ezt katonai erővel kell, ezért települt a magyar honvédség az ország keleti határvidékére, ezért szálltak fel ma kétszer Gripenjeink, amikor repülő objektumokat érzékeltek az ország felett. A másik, hogy garantálni kell azt, hogy nem sodródunk bele háborús konfliktusba. Hogyan sodródhatnánk bele? Katonák vagy fegyverek küldésével, halált okozó fegyverek szállítmányának átengedésével. Mindháromra nemet mondtunk, és ehhez tartjuk magunkat.



Megfontolt viselkedés



– Az egyik legaktuálisabb, a Horvátországban lezuhant drón milyen tanulságokat hordoz?

– Csütörtök éjszaka egy re- pülő objektumot észlelt a légierőnk, amely Ukrajna légteréből Románia, majd Magyarország légterén át Zágrábig jutott. Egy elavult drón volt, aminek folyamatosan figyeltük mozgását. Ezt követően kétszer is volt hasonló eset, amiért a Gripeneknek fel is kellett szállniuk, de egyik esetben sem találtak kérdéses objektumot a légtérben. A honvédelmi miniszter beszélt kollégáival és a NATO-n belül is folyamatos az egyeztetés. A tanulság ebből is az, hogy rendkívül megfontoltan kell viselkednünk, mert az ország belekavarodása egy háborúba tragikus lenne.



– Jól látom, hogy van esély hasonló esetekre?

– Gondoljon arra, hogy szinte egy napon belül történt három is: ez azt mutatja, hogy kizárni semmit sem lehet.



– Meddig tarthat a háború?

– Erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Reménykedtem, hogy az ukrán és orosz külügyminiszter csütörtöki találkozója ha nem is áttörést, de jelentős előrelépést hoz. Úgy tűnik, ez még várat magára. A találkozó létrejötte azonban jó hír, mint ahogy az is, az ostromlott városokból menekülőutakat nyitottak. Csak reménykedhetünk és imádkozhatunk. Ahol tudunk, persze segítünk. Amikor két hete először volt szó a tárgyalásokról, mindkét félnek jeleztem, hogy készen állunk a helyszín biztosítására. Gesztusokkal, felajánlásokkal segíthetjük a békefolyamatot.



Munka és iskoláztatás



– Számíthatunk még menekültek érkezésére?

– Ez nem kérdés. A háború egyre súlyosabb, nem látszik a vége, az emberek félnek Ukrajnában és menekülnek, a szomszédos országokra komoly terhet róva. Felkészültünk ennél is nagyobb számú menekült fogadására, befogadására és ellátására. Akik pedig hosszabb távon akarnak nálunk maradni, azoknak munkát ajánlunk, a gyermekeknek pedig iskoláztatást. Megállapodtunk az ország legnagyobb munkaerő-közvetítő cégével, hogy koordinálja a hazánkba érkező és munkát vállalni akaró ukrán állampolgárok és a munkaerőt kereső vállalatok közötti kapcsolatfeltételt, hogy aki szeretne, minél előbb munkába állhasson.



– Akár régiónkban is.

– Nyilvánvalóan. Most annak egyeztetése zajlik, hogy a dolgozni akarókra hol van kereslet.



– Érezhető a bizonytalanság a gazdasági hatások miatt. Várható a forint további gyengülése, az árak növekedése?

– Nézze, egy háborús helyzet bizonytalan környezetet teremt nemcsak a nemzetgazdaságokban, hanem egy komplett kontinens gazdaságában. Hiszen a szankciókkal módszeresen szétvágják az Európa keleti és nyugati fele közötti gazdasági együttműködés szálait. Ennek lesz hatása az európai gazdaságra; hogy milyen és mennyire súlyos, az más kérdés, de most nincs itt az ideje az okoskodásnak. Először békét kell teremteni. Hozzáteszem, hogy a szankciós döntéseknek Magyarország részese volt, mert rendkívül fontos az európai egység fenntartása. Egy biztos: nem szabad engedni, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg, vagyis hazánk energiaellátását veszélybe sodró intézkedéseket nem tudunk támogatni. Ezt az álláspontunkat már többször közöltünk hangsúlyosan. Egy ilyen javaslat előterjesztése esetén ugyanis nem tudnánk garantálni az unió egységét. Nemcsak mi, mások sem. Az európai miniszterelnökök csütörtöki találkozóján világos döntést született, hogy nem lesznek szankciók, tehát a mi álláspontunk győzött. Meg kell vizsgálni azt, hogyan lehet az orosz energiahordozók jelentőségét csökkenteni Európában, de ez öt-nyolc éves intervallum.



– Éppen egy benzinkútról jövök: még sorokat láttam.

– Az üzemanyag-ellátással sincs gond, ugyanis az Oroszországból származó kőolajszállítmányok mennyiségre pontosan, a szerződés szerint érkeznek hazánkba. A Mol finomítói menetrend szerinti üzemben működnek, nincs semmi ok a pánikra: van és lesz elég üzemanyag.



Egységes kormány kell



– Tartható-e ebben a helyzetben a gazdasági növekedésünk, különösen régiónkban?

– Fontos, hogy az ország gazdasága jó alapokról indul, hiszen 2021 rekordév volt négy szempontból is: a valaha volt legmagasabb gazdasági növekedési ütem 7,2 százalék, a valaha volt legtöbb munkában álló ember 4,7 millió, a valaha volt legtöbb beruházás egy év alatt 1.886 milliárd forint és a valaha volt legnagyobb export 119 milliárd euró volt. Tehát jó pozícióból tekintünk a következő évekre. A mostani helyzet viszont még jobban kiemeli a politikai stabilitás fontosságát, ugyanis ez szükséges a gyors és megfontolt döntésmechanizmusokhoz. Hazánk egyik legnagyobb versenyelőnye gazdasági szempontból az elmúlt években az egységes, egypárti kormány volt. Ha egy széthúzó, összetákolt, egymással szinte semmiben egyet nem értő koalíció veszekedései közepette születnének döntések, azon sokat veszítene az ország. Amikor kihívások terhelik a gazdasági életet, fontos a politikai stabilitás. Ha tudunk nyerni és megint egységes kormány alakul stabil parlamenti és társadalmi támogatottsággal, akkor a legnehezebb helyzeteket is lehet kezelni.