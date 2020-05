Visszatér Mosonmagyaróvárra Szemerey Zsófi

Régi-új játékos csatlakozik nyáron a Motherson-Mosonmagyaróvár női csapatához. A kapus 2014 és 2017 között már védte az MKC kapuját.

„Pályafutásom egyik fontos szakasza volt az MKC csapatában eltöltött három év, amikor az utolsó hónapokat leszámítva még Mosonszolnokon játszottunk – kezdte Szemerey Zsófi, aki a játékot szülővárosában, Székesfehérváron kezdte viszonylag későn, tizenkét évesen. – A középiskolát a győri Fehér Miklós Akadémián végeztem, már az Audi-ETO játékosaként. A második évemben Katrine Lunde és Pálinger Katalin mögött a harmadik számú kapus voltam a Konkoly Csaba által irányított gárdában. A világ két legjobb kapusával készülhettem együtt, akiktől természetesen rengeteget tanultam. Tizennyolc esztendősen én is átkerültem az ETO fiókcsapatának számító Veszprém-Barabás együtteséhez, majd az MKC következett, de igazából Róth Kálmán vezetésével Győrben edzettünk és éltünk, és csak a meccseinkre utaztunk Mosonszolnokra.”

Ezekben az években sikerült olyan élvonalbeli tapasztalatokat szerezni, amelyeket később a magyar bajnokság élcsapataiban is tudott kamatoztatni a kapus.

„A Siófok és a Ferencváros nagy kihívás volt a számomra, de az előző évekre tudtam alapozni a játékomat. Közben rendszeresen szerepeltem a magyar juniorválogatottban, amellyel 2013-ban EB-ezüstérmet nyertünk és még az All Star-csapatba is beválogattak. A klubváltások tekintetében eddig szerencsés voltam, nagyon bízom abban, hogy ez továbbra is így lesz” – folytatta a kapus, aki több ajánlat közül választotta az MKC-t.„Kerestek külföldről és itthonról is, de számomra most fontosabb, hogy újra felépítsem magam. Ezt pedig kizárólag játékkal lehet megtenni. Ezért olyan csapatot választottam, ahol bíznak bennem, támogatnak és számítanak rám. Az elmúlt években is figyeltem az MKC eredményeit, szurkoltam a csapatnak. Úgy gondolom, jó helyre kerülök, kicsit haza is jövök most Mosonmagyaróvárra” – mondta végezetül Szemerey Zsófia, aki a győri Széchenyi-egyetem gyógytornász szakán tanul.