Visszaszerezné az ellopott Bajnokok Ligáját a győri kardiológus, dr. Sebők Zoltán

A számokkal statisztikákkal alátámasztott projekt azóta eljutott az MLSZ elnökéhez, Csányi Sándorhoz.

Egy évvel ezelőtt, „Ellopták tőlünk a Bajnokok Ligáját” címmel írtunk a Kisalföldben a futballszerető győri kardiológus, dr. Sebők Zoltán ötletéről, amely szerint csak akkor lenne esélye a topligákon kívüli csapatoknak a Bajnokok Ligájának elitjében szerepelniük, ha egy közös, úgynevezett régiós bajnokságban indulnának el például magyar, szlovák, cseh, osztrák, horvát vagy a szlovén klubok.

A számokkal statisztikákkal alátámasztott projekt azóta eljutott az MLSZ elnökéhez, Csányi Sándorhoz, sőt, a labdarúgást köztudottan kedvelő Orbán Viktor miniszterelnökhöz is. A közös ligák tervezéséről egyre többször nyilatkoznak külföldi szakemberek, klubvezetők is. Kíváncsiak voltunk, mekkora a realitása manapság a közös ligának.

„Régiónkban jelenleg a korábbi BEK-győztes szerb Crvena zvezda, illetve két nagy szlovák klub, a Slovan Bratislava és a Dunaszerdahely tulajdonosai képviselik a közös liga tervét a legmarkánsabban. De a belga és holland bajnokság is közös folytatásban gondolkodik – kezdi a fociszerető orvos.

– Az említett példák jól mutatják, hogy többen érzik a változtatás szükségszerűségét. A különálló keleti, kis nemzeti bajnokságok leküzdhetetlen versenyhátrányban vannak az igazságtalan európai versenykiírások miatt. Csak úgy érhetünk el sikert ezen a területen, ha erőinket összeadjuk és – hasonlóan az NSZK–NDK összeolvadáshoz – klubfoci-szinten közös ligát alkotunk.”

Sebők Zoltán szerint a négy ország húszcsapatos bajnokságába egyes országok négy-hat csapatot delegálhatnának. Ez biztosítaná a hazai nagy rangadók fennmaradását és létrejönne egy fejlődést segítő, színvonalas nemzetközi tér is.

„A Transfermarkt adatait használva az ilyen közös bajnokság összesített értéke a holland és a portugál bajnoksággal vetekedne. Ha hozzávesszük azt a nemzeti versengést, ami jellemzi ezt a térséget, akkor joggal remélhetjük, hogy a topligákból érkező csapatok sem mennének többet biztosra ellenünk.

Történelmi kötődésünk van a környező országok nagy részéhez. Ne feledjük, hogy száz évvel ezelőtt, a futball indulásakor többségükkel közös országban éltünk. Európában az első rendszeresen kiírt, nemzetek közötti kupasorozat a Monarchián belül jött létre Challenge-kupa néven. Trianon után az országok futballszinten fenntartották a jó kapcsolatot és létrehozták a mai BL elődjét, az elhallgatott Közép-Európa- vagy más néven Mitrópa-kupát. Úgy vélem, az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén kialakult országokkal kellene egyezségre jutnunk. Persze ezt egyszerre létrehozni lehetetlen. Első körben azokkal kell leülni tárgyalni, akik hozzánk hasonlóan hátrébb rangsoroltak és lélekszámban sem nagyobbak, mint mi. Ezért elsődleges partnerünk Szlovénia és Szlovákia lehet. Külön-külön vagy akár együtt is. Ha a magyar szövetség átalakul, mondjuk visegrádi országok labdarúgó-szövetségévé, a szlovén labdarúgószövetség pedig szünetelteti a bajnokságát és integrálódik a visegrádiba, akkor egy csapásra minden megoldódik. A közös liga legjobb szlovén csapata szlovén, a legjobb magyarja pedig magyar bajnok lenne.”

Így viszont a kettő helyett csak egy BL-induló lenne.

„Már 1994 óta az egyes szövetségek különböző BL-főtáblára jutási esélyeket kapnak. Helyesebb tehát indulási hely helyett bejutási esélyt említeni. Jelenleg külön-külön ez az esély csupán 6,25 százalék. Összehasonlításképpen az angol szövetség 400 százalékos, a portugál 225 százalékos bejutási esélynek örülhet. Ha csak két ország összeáll és a legversenyképesebb csapatok gyűjtik a közös szövetségnek a pontokat, akkor három éven belül a top húszas bajnokságban leszünk, ami már 12,5 százalékos bejutási esélyt jelentene nekünk. Tehát nem veszítenénk semmit!”

Ha több ország is beszáll, akkor még hamarabb juthatunk előre.

„Fejlődő összefogáshoz a horvátok és/vagy a lengyelek csatlakozása kellene. Három ország esetén biztos top tizenötösök lennénk. Úgy két BL-indulónk lenne, akik összesítve 37,5–67,5 százalékos bejutási valószínűséggel kalkulálhatnának.”

Adódhat a kérdés, hogy mit szólna ehhez az UEFA.

„Úgy vélem, ha helyi szinten egyetértés van, akkor a futball javítását célzó törekvéseket a testület is támogatja. A program olyan elemekből épül fel, amiket külön-külön az UEFA már engedélyezett. Az európai szövetség létezése során háromszor engedélyezte, sőt, segítette futballszövetségek összeolvadását: az ismert német egyesítésen kívül az ötvenes években a Saar-vidéki labdarúgó-szövetség és az NSZK, Boszniában az etnikai ellentétektől feszülő horvát–bosnyák és boszniai szerb szövetség egymásra találását is támogatta.”

A győri orvos szerint nem lesz változás, ha nem cselekszünk.

„Javulás lehetséges, de áttörés nem. Ha a rangsor meghatározásánál számításba vett,

elmúlt öt esztendő legsikeresebb évét – a tavalyit – megismételjük és egyszer sem hibázunk, akkor a huszonkettedik helyre »erősödnénk«. Ez is csoda lenne, de semmin nem változtatna. Az UEFA jövőre útjára indítja a teljesen érdektelen konföderációs kupára keresztelt EL kettőt. Ebbe kényszerít be minket. Ha nem cselekszünk most, hamarosan véget érhet a profi labdarúgásunk.”