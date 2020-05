Vincze Ottó Magyarországra hozná a Barcelonát

Vincze Ottó komoly feladatot kapott a külügyminisztériumtól.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az egykori válogatott futballistát, Vincze Ottót bízta meg a barcelonai magyar örökség feldolgozásával, ami nem véletlen, hiszen az egykor a Ferencvárosban, majd később Győrött is futballozó játékos 22 éves korában a Barcelona B csapatának labdarúgója volt.

„Fél éven keresztül beleláttam a klub mindennapjaiba, s ez egy olyan élmény volt, ami még a mai napig hatással van rám. Főképp, hogy a közvetlen környezetemben voltak azok a játékosok, például Puyol, Xavi vagy Valdes, akik közül többen ma már meghatározói a csapatnak” – nyilatkozta korábban katalán időszakáról a volt játékos lapunknak, aki 2008-ig tartó pályafutása során Spanyolországon kívül megfordult Svájcban, Németországban és Ausztriában is. Tizenegyszeres válogatottként akasztotta szögre a futballcipőjét, s civilként is megtalálták a feladatok. Négy nyelven beszél, s folyamatosan képezi magát. A Corvinus Egyetemen a sportmenedzseri, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a jogi szakokleveles sportszakemberi képzést, míg a Széchenyi-egyetemen a sportdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzést végezte már el.

– Bár a feladata új, a kapcsolat a minisztériummal korábbi, hiszen ha jól tudjuk, már tavaly óta a külügy nemzetközi sportdiplomatája is? – kérdeztük a korábbi győri labdarúgót.

– Közel tíz évet fociztam külföldön négy különböző országban, így sikerült kialakítanom egy olyan kapcsolatrendszert, amely szükséges és kamatoztatható a sportdiplomácia területén, s mivel a minisztériumban folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel tovább lehet növelni hazánk jó hírnevét, én is szóba kerültem egy közös beszélgetésen Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Mivel a katalán klubnál különösen nagy a magyar kötődés, több legendás labdarúgónk játszott ott, megszületett az elhatározás, hogy fontos lenne kezelni, ápolni ezt az örökséget. Nyilván a barcelonai kötődésem szerepet játszott a kiválasztásomban, de el kell mondjam, nagyon örültem neki és rendkívül megtisztelő, hogy aztán engem választott ki erre a feladatra a külügyminiszter.

– Mi lesz pontosan ez a Barcelonához köthető új feladat?

– Idehaza korábban is voltak már a spanyol klubnál is maradandót alkotó nagyjainkhoz, például Kubalához, Kocsishoz, Cziborhoz köthető emlékesemények, s nyilván ezekhez hasonló rendezvények, események létrehozása lesz a feladatom. Továbbra is ezen vagy még magasabb szinten kell ápolni, kreatív megoldásokkal fenntartani a katalán klub és hazánk közötti kapcsolatot. Olyan dolgokat kell találni, amelyek még közelebb hozzák a Barcelonát Magyarországhoz. Egy példa: a Barcelona futballcsapata a hetvenes évek óta nem járt hazánkban, s egy nagyon régi álmom valósulna meg, ha a mostani gárdát el tudnánk hozni Magyarországra. Rengeteget profitálhat a magyar foci is a kapcsolatból, hiszen nem árulok el titkot, a katalánok sok mindent jobban csinálnak nálunk, s ha lehet, tanulni kell a jobbtól. Mi, magyarok is rengeteg értékkel bírunk, de észre kell vennünk, hogy ami érték, az azért az, mert magas színvonalat képvisel és erre van igény globálisan a világon mindenütt. Ilyen a Barcelona is, az egyesület komoly brandnek számít a világban.

– Az új feladatköre közel áll a politikához. Előfordulhat, hogy ezt a pályát is kipróbálja?

– Bár sok mindent másképp csinálnék, mint korábban, én a lelkemben még mindig sportoló vagyok, s a szívem szerint még mindig fociznék. Maradnék a sportdiplomácia területén. Egyébként a párom (Görbicz Anita, az Audi-ETO kiváló kézilabdázója – a szerk.) is elvégezte velem együtt a nemzetközi sportdiplomáciai képzést. Neki is nagyon fontos az ilyen irányú fejlődés.

– Emellett mi az, amivel még foglalkozik?

– Tanácsokkal fiatal sportolók pályafutását építjük, s a társammal egy fiatalok számára rendkívül hatékony sportinnovációs fejlesztőeszközön is dolgozunk.

– Elképzelhető, hogy visszatér és segíti egykori klubját, az ETO-t is?

– Hozzám még mindig közel áll a győri klub. Nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak, hiszen ott játszhattam labdarúgóként, s gyakorlatilag a sportvezetői pályafutásom is ott kezdődhetett el. Jelenleg nem vagyunk hivatalos kapcsolatban, de eljöhet az idő, s bízom benne, ez a patinás egyesület hamarosan visszakerül arra a szintre, ami a történelméhez méltó, vagyis az élvonalba.

– Nagyobbik fia futballista, a kisebbik is követheti a pályán?

– Ádám nemrég egy sérülés után igazolt alacsonyabb osztályba, s most a Ménfőcsanak játékosa, ahol sokat számít, hogy a korábbi nevelőedzője, Rozmán László a tréner. Tavaly már az NB II-ben is szerepelt. Továbbra is vannak ambíciói, s még mindig futballista akar lenni. Boldizsár nyáron lesz ötéves. Ovifocira és kézilabdaedzésre is jár. Szeret a többi gyerekkel együtt mozogni. A sport ott van benne is.