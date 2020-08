Végre épülhet a sportöltöző Fertőrákoson

A sportöltöző építésével régi vágya teljesül a Fertőrákosi Sportegyesületnek. A beruházás az önkormányzat és dr. Tóka József finanszírozásában, TAO támogatásból valósul meg.

– Mintegy hatvan tagunk van, az ötévestől az ötvenévesig, mindenkinek lehetőséget adunk, hogy sportoljon, mozogjon. Részt veszünk a Bozsik-programban, vannak U7, U9, U13 és U14 korosztályos játékosaink is. A felnőtt csapattal a Megyei III. Soproni A csoportban szereplünk. Tíz éve vagyok az egyesületnél, azóta háromszor nyertünk bajnokságot, de a feltételek hiányossága miatt nem tudtunk felsőbb osztályba lépni – mondta elöljáróban Majoros Zoltán, az egyesület elnöke. – A pálya méretein is változtatnunk kellett, de a legnagyobb problémánk, az öltöző hiánya volt – tette hozzá Hatos Csaba alelnök, amikor szombaton délután az új öltöző alapkőletételére gyűltek össze az egyesület tagjai, a falu vezetői és a meghívottak a focipályánál.

– Hosszú, több éves küzdelem volt, mire eddig eljutottunk. Nem volt egyszerű pályázni az MLSZ-hez, köszönet mindenkinek, aki segített – kezdte köszöntőjét Palkovits János. Fertőrákos polgármestere kiemelte Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselőjének közbenjárását, valamint dr. Tóka József szerepét, hiszen a fogászati klinikájának TAO támogatásán keresztül épülhet meg a 27×7 méter alapterületű korszerű épület. – Két öltöző lesz két zuhanyzóval és WC-vel a csapatoknak, a bírók is külön öltözőt és zuhanyzót kapnak. Lesz tároló és egy közösségi helyiség is, külön vizesblokkal, ahol alkalomadtán a győzelmet lehet ünnepelni, valamint parkoló a személyautóknak és a buszoknak – tette hozzá a polgármester.

– Két ütemben, utófinanszírozásban valósul meg a beruházás, az első ütemre 35 millió forint áll rendelkezésre és a második is hozzávetőlegesen ennyi lesz – egészítette ki az elhangzottakat Barcza Attila, aki azt is elmondta, jól ismeri a fertőrákosi focisták gondjait, hiszen ő is tizennyolc éve játszik ugyanabban a megyei csoportban. Kitért rá, hogy idén országosan mindössze 330 millió forintra lehet pályázni az MLSZ-nél TAO támogatásra, de bízik benne, hogy a beruházás második üteme is megkapja a zöld utat és egy év múlva ilyenkor már az öltöző átadását ünnepelhetjük.