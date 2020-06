Vasárnap dől el, ki lesz az e-sport-bajnok

A Széchenyi István Egyetem e-sport-bajnokságának döntőjét vasárnap délután 4 órától követhetik a twitch.tv/szeseesport nézői. Megkérdeztük a #StayAtHome Championship League of Legends játékának döntős csapatait, hogyan készülnek a végső összecsapásra.

Elérkeztünk a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) e-sport-szakosztálya által szervezett bajnokság legizgalmasabb részéhez: vasárnap délután 4 órától követhetik a nézők a #StayAtHome Championship League of Legends játékának utolsó, mindent eldöntő meccsét a twitch.tv/szeseesport csatornán.

Stabilitást adott a bajnokság

A KMK csapata izgalmas, szoros döntőre számít. „Az összecsapásra főleg egyénileg készülünk, de az eddigi csapatszintű gyakorlásra jócskán építhetünk. Főként azért alakul ez így, mert a felkészülés mellett azért most a vizsgáinkra is koncentrálnunk kell” – mondta a KMK csapatvezetője. Azt is megosztotta, hogy a bajnokság stabil pont volt szétfolyó hétköznapjaikban. „Tudtuk, hogy, minden vasárnap leülünk és kiadjuk magunkból a hét nehézségeit egy jó összecsapás során, illetve sokat tanultunk közben türelemről, rugalmasságról és a csapatként való együttműködésről is” – összegzett a KMK, amelynek minden tagja tervez még az e-sporttal foglalkozni valamilyen minőségben. A közeljövőben ráadásul a csapat is együtt maradna, a tagok mindenképp a KMK színeiben versenyeznének tovább.

Újabb LOL-os megmérettetés

Thank u next egy kevés Solo Q-val várja a döntőt. „Tizenhárom egy lett az alapszakasz-eredményünk, ami azt mondanám, elég jó, csak egy game-et veszítettünk, azt is szoros meccsen” – értékelte az eddigi eredményüket a magabiztos csapatvezető, aki szerint a felállásukkal eredményesebbek lennének, mint a legtöbb csapat a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságban (MNEB). „Ez persze bátor kijelentés, de amióta a csapat nagy része valorantozik is, azt látom, hogy minimális gyakorlással elég jó színvonalat tudunk képviselni” – fejtette ki.

Thank u next az egyetem bajnokságának azért is örült, mert az elmúlt években nagyon kevés LoL-os versenyt szerveznek, az MNEB vége után pedig ennek köszönhetően újabb bajnokságon vehettek részt. A csapat résztvevőit régóta a magyar LoL-os scene topjátékosai között tartják számon, ezért terveik szerint később is képviseltetik magukat minden versenyen, ami – mint megtudtuk – igaz a következő SZESE-bajnokságokra is.

A versenysorozat szervezői pedig a bajnokság részletes értékelése után további bajnokságokat hoznának tető alá, amelyekbe szeretnének az eddigieken felül más játékokat is bevonni. Most pedig gőzerővel készülnek a vasárnapi döntőre.