Újra edzenek a karatésok Sopronban

Múlt héten elkezdődtek az edzések a soproni Kamikaze Kyokushin Karate Kai egyesületben. A klub edzője örül, hogy megint együtt gyakorolhatnak a tanítványai.

– Nagyon vártam, hogy újra edzhessünk, hiányoztak a többiek. A karantén idején mindenkire rábíztam az egyéni edzést, a csoport Facebook-oldalára feltöltöttünk néhány ötletet, videót motivációként, de nem volt az igazi – meséli az ötvenegy éves Polacsek Zoltán ötdanos karatemester.

– Tudom, hogy akik elkötelezettek vagy versenyekre járnak, otthon is szántak időt a rendszeres edzésre. Én sokat futottam, illetve kettlebell-lel edzettem. Most, az újraindulásnál két csoportot csináltam, a felnőttek a haladó gyerekekkel, a kisebbek pedig külön edzenek. De szeptembertől a régi rend szerint lesz kezdő és haladó gyerekcsoport a felnőttek mellett – mondja Polacsek Zoltán, majd hozzáteszi:

– Jelenleg körülbelül hetvenen járnak a klubba, ötéves kortól lehet jelentkezni, de jobban szeretem, ha hatéves kortól jönnek. Az ovisok közül sokan nem ismerik az alapvető mozgásokat, van, aki nem tudja, melyik a jobb meg a bal keze. Nehéz jó karatésokat nevelnünk, mert sok jó képességű gyerek idő előtt elmegy a támogatott, reklámozott sport-

ágakba – mondja sajnálattal.

Az egyesület évente kap a várostól közel egymillió forintot, de alapvetően a tagdíjból finanszírozza a tevékenységét. – A tagdíj havi nyolcezer forint, a testvérek jelentős kedvezményt kapnak. Ebből bőven tudok félretenni a versenyekre, eszközöket venni, termet bérelni. Hálás vagyok, hogy a hobbim a munkám. Gyerekkorom óta sportoló akartam lenni, tizennyolc éves koromtól karatézok – mondja szerényen.

Büszkeséggel beszél Szepesi Csengéről, akinek továbbra is ő az edzője és baráti szálak fűzik hozzá. – Dr. Szepesi Csenge háromdanos karatemester, kilenc évet versenyzett a világ élvonalában, kétszeres világbajnok, négyszeres Európa-bajnok, hatszoros magyar bajnok. Kránitz Mátyás idén megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot katában, formagyakorlatban, Neuherz Szonja és Görög Betti pedig ifjúsági Európa-bajnokok lettek. Rájuk nagyon büszke vagyok, ahogy azokra is, akik több évtizedes kihagyás után visszajöttek karatézni és végigcsinálják az edzéseket. Ez a bizonyíték, hogy nemcsak húsz-harminc, de hatvan-hetven évesen is lehet karatézni.