Törölték a Final4-t – Audi ETO: Katarina Bulatovic befejezi pályafutását

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) döntése értelmében törölték a 2019/20-as szezon hátralévő részét, így biztos, hogy 2020-ban nem rendeznek se nyolcas, se négyes döntőt Budapesten. A Győri Audi ETO KC mély megdöbbenéssel fogadta a döntést. A játékoskeret is átalakul a törlés miatt, Katarina Bulatovic befejezi pályafutását.

Mint arról beszámoltunk, az EHF a világegészségügyi helyzet folyamatos és kiterjedt vizsgálatát követően a csapatok, valamint a játékosok egészségét mindenek fölé helyezve bejelentette, hogy törli a DELO WOMEN’S EHF FINAL4 2020 eseményt, azaz a női Bajnokok Ligája négyes döntőjét.

„Nem akartam elhinni, mikor először meghallottam a hírt” – kezdi Dr. Bartha Csaba elnök. „A hányattatott sorsú 2019/20-as szezonból sokáig úgy tűnt, hogy csak a budapesti FINAL4 marad, amivel eredményt lehet elérni, miután a magyar bajnokságot törölte az MKSZ, a Magyar Kupát pedig el sem kezdtük. Azért is bíztunk benne, hogy lesz négyes döntő mert a vírushelyzet alakulása is bizakodásra adott okot. Gyakorlatilag az volt a kérdés, hogy 8 vagy csak 4 csapattal rendezik meg az eseményt, illetve az, hogy szeptemberben vagy esetleg október végén. Ehhez képest az egész rendezvény törlésre került. Furcsállom, hogy a pandémia csúcspontján csak halasztásokról hozott döntést az EHF, most azonban 10 héttel a döntő előtt véglegesen törölte. Arról sem esett szó, hogy miért nem lehetett a későbbi, októberi időpontban megrendezni a finálét. Nyilván tisztában vagyunk mi is az egészségügyi kockázatokkal, és jómagam is úgy vélem, hogy a résztvevők egészségének megőrzése a legfontosabb. Azonban azt furcsállom, hogy egy héttel a most törlésre került FINAL4 után az EHF közleménye szerint elrajtolhat az új szezon. Bízom benne, hogy az EHF Végrehajtó Bizottsága minden információ birtokában helyes döntést hozott. A helyzetünkön azonban ez nem sokat segít, hiszen gyakorlatilag el kell fogadnunk az elfogadhatatlant, mely hatással egyrészt a játékoskeretünkre, másrészt sportszakmai és gazdasági terveinkre is.” – zárta gondolatait a klubelnök.

Az EHF törlésről szóló döntése kihatással van a Győri Audi ETO KC keretére is. Katarina Bulatovic, aki csak a FINAL4 miatt vállalt még pár hónapot, most végleg befejezi karrierjét. A klub és a játékos közösen megegyezett, hogy július 1-től érvényes szerződése nem lép hatályba. „Nagyon rosszul érintett a FINAL4 törlése. Azért döntöttem a hosszabbítás mellett, hogy meltóképp fejezzem be pályafutásom. Sajnos, azzal, hogy nincs a budapesti döntő már nincs értelme tovább folytatnom. Köszönöm Dr. Bartha Csaba elnök úrnak, Danyi Gábor vezetőedzőnek, csapattársaimnak, a Győri Audi ETO KC kollégáinak és a szurkolóknak is a rengeteg bizalmat és segítséget nemcsak az elmúlt hetekben, hónapokban. Nem így terveztem a visszatérésemet Győrbe, de mivel sajnos nincs ráhatásom a dolgokra, ezért bejelentem, hogy végleg befejezem a profi sportolói pályafutásom.” – nyilatkozta Katarina Bulatovic.

„Sajnálom, hogy Katarina karrierje így ér véget. Egy igazi legenda, a női kézilabda meghatározó alakja fejezi ma be sportolói pályafutását. Az egyik legprofibb játékos int ma búcsút a kézilabdázásnak, akit valaha megismertem. Nagyon köszönöm az eddigi teljesítményét és a pozitív hozzáállását. A legjobbakat kívánom neki a sport utáni életre!” – búcsúzott Dr. Bartha Csaba elnök.

Katarina Bulatovic 1984.november 15-én született Kragujevac-ban. Két szezonban szerepelt a Győri Audi ETO KC csapatában. Először a 2013/14-es évadban, majd a 2019/20-as kiírásban. Magyar bajnok, Magyar Kupa győztes és Bajnokok Ligája győztes csapatunkkal. A két szezonban összesen 72 tétmeccsen lépett pályára zöld-fehér színekben, ezeken 200 gólt szerzett. Hosszú és eredményes pályafutása alatt Győrön kívül játszott még a Karagujevac, a Knjaz Milos, a Humel Lasta, a Slagelse, a Buducnost, az Oltchim Valcea és a Rosztov csapatában. Négyszeres BL győztes (Slagelse 2007, Buducnost 2012, Győri Audi ETO KC 2014, Buducnost 2015) magyar, dán, román, orosz és montenegrói bajnok. Megnyerte a magyar az orosz és a montenegrói kupát is csapataival. KEK-győztes, valamint Európa-bajnok (2012) és olimpiai ezüstérmes (2012).