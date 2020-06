Több súlyos sérülés: Győrben veszítette el egyik veséjét Julius Lelkes

Egy futballista pályafutását nagyban meghatározhatja egy-egy komolyabb sérülés. Vannak, akiknek ez jelenti karrierjük végét, de akad arra is példa, hogy még egy extrémnek mondható sebesülés után is folytatja valaki a futballt. Összeállításunkban felidézünk néhány Győrben előforduló rendkívül súlyos esetet.

Visszajött próbázni

2001-ben Győrben egy ETO elleni felkészülési mérkőzésen a szlovák Petrzalka csatára, Julius Lelkes ütközött össze Bognár Zsolttal, s olyan mértékben sérült meg, hogy egyik veséjét ki kellett operálni.

A Rába-stadionban rendezett mérkőzés 65. percében a két játékos egyszerre ugrott fel fejelni, a labdát a vétlen győri hátvéd érte el, a szlovák fiú viszont mellette a földre huppant. Rögtön látszott, hogy nagy baj van, és az azóta sajnos elhunyt dr. Szücs Jenő, az ETO akkori orvosa azonnal kórházba szállíttatta a futballistát.

Az első röntgenfelvételek vállficamot és bordazúzódást mutattak ki, ám mivel a játékos állapota nem javult, elvégezték a CT-vizsgálatot is, amely során kiderült, hogy Lelkes jobb veséje hosszan berepedt. Azonnali műtét következett, s bár az orvosok mindent elkövettek, hogy megmentsék a sérült testrészt, ez a nagy károsodás miatt nem sikerülhetett, így a szlovák labdarúgó egyik veséjét kioperálták.

A ma már 44 éves Lelkes szerencsére teljesen felépült – érdekesség, hogy a baleset után egy évvel próbajátékon járt az ETO-nál –, s később a Tatran Presov, újból a Petrzalka, az Inter Bratislava és a máltai San Gwann labdarúgója is volt.

Életveszélyben volt

Még 1991-ben egy szombat esti NB I-es győri bajnoki mérkőzésen Szlezák Zoltán, a vendég Újpest hátvédje került életveszélybe. Szlezák egy összefejelést követően eszméletét vesztette, hátracsúszott a nyelve, s csak a gyors orvosi közbeavatkozás mentette meg a fulladástól. Az életét a már említett Szücs Jenő mentette meg. Hasonló eset egyébként Hajszán Gyulával is előfordult, ott Szabó Béla játékvezető közreműködésével mentette meg az orvos a játékos életét.

Sajnos Szlezákkal ezután sem bánt kíméletesen a sors, 2000-ben szenvedett ismét egy nagyon csúnya sérülést. Az akkor még vasasos Kabát Péterrel futottak a labdáért, Szlezáknak egyszerűen leragadt a lába, aminek az lett a vége, hogy leszakadt a térdkalácsa. Felépült, s 2001-ben még 18 mérkőzést játszott a Videotonban, majd visszatért Újpestre, ahol aztán három találkozót követően befejezte a labdarúgást.

Láb- és kéztörés

Már 2013-ban Marek Strestík, az ETO labdarúgója, épp azon a meccsen, ami után bajnok lett a Rába-parti alakulat, szerencsétlenül csúszott oda Leonardónak, a Fradi légiósának, aki lábát törte a vasárnapi bajnokin. Az MLSZ öt hónapra tiltotta el a cseh származású labdarúgót. Leonardo aztán 2014-től a német 1860 München labdarúgója lett, majd két évig az ausztrál Newcastle Jets játékosa volt, végül 2017-ben a holland Eindhovenbe igazolt. Míg a Ferencvárosban hat gólig jutott, utóbbi három csapatában mindössze négy gólt szerzett a brazil támadó.

Bár gyirmóti sikerével a Videoton az NB I-es tabella élére ugrott 2017-ben, nem örülhetett a győzelemnek a vendégek válogatott középpályása, Kovács István, aki a tévés mérkőzésen egy lökés után olyan szerencsétlenül esett el, hogy kettős alkarcsonttörést szenvedett. A felvételeken is jól látszott, ahogy természetellenes szögben álló karját magasba emelve kért segítséget. Kovácsot még aznap éjjel megműtötték, majd másnap egy kisebb operációt is elvégeztek rajta. „Kiskokó” szerencsére teljesen felépült.

Brutális kiütés és belépő

2018-ban az ETO Cegléd elleni bajnoki mérkőzésén Koszó Balázs, a győriek belső védője szenvedett horrorisztikus koponyasérülést. A hátvéd a találkozón egy szabadrúgást követően került ziccerbe, a labdát el is tudta fejelni a kapus mellett, aki bár nem szándékosan, de ököllel megütötte őt. Koszó eszméletlenül, magatehetetlenül zuhant a földre. Még aznap éjjel meg kellett műteni a győri kórházban és a beavatkozás szerencsére jól sikerült. Súlyos sérülése után mintegy nyolc hónappal tért vissza a futballpályára, majd tavaly távozott a zöld-fehérektől, s Szegedre igazolt, de az elmúlt idényben nem lépett pályára.

Tavaly szeptemberben az NB II 9. fordulójában a listavezető ETO FC 3–1-re verte a Nyíregyházát. A találkozón több kemény belépő is volt, de amit a csapatától az eset után eltanácsolt Gulyás csinált a 94. percben, arra nincs magyarázat. A nyírségi védő a lefújás előtt nem sokkal olyan brutálisan lépett oda Szimcsó Viktornak, hogy a győriek középpályása bal térdében elülső kereszt- és belső oldalszalag-szakadást, valamint porcleválást szenvedett, pályafutása veszélybe került. Az első diagnózisok szerint az akkor 21 éves játékosra egy év kényszerpihenő várt. Szimcsó azonban gyorsabban javult a vártnál, s úgy volt, most nyáron akár már pályára is léphet, a koronavírus-járvány azonban közbeszólt. Ősszel viszont valószínűleg már ott lehet a többiek között.