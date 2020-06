Teljesen felépült a Ménfőcsanak korábban súlyos beteg futballistája

Magasra nőtt Kövecses Dávid,, akit 11 éves korában súlyos betegség támadott meg.

Öt évvel ezelőtt írtunk először lapunkban a Ménfőcsanak fiatal kis focistájáról, Kövecses Dávidról (Gondolatban meccsre készül, Kisalföld, 2015. 01. 10.), akit 11 éves korában súlyos betegség támadott meg, s csontvelő-átültetésre volt szüksége, hogy ne legyen leukémiás.

Nos, a fiatalember szerencsére azóta egészséges és továbbra is futballozik, ráadásul az idősebbek között. Több mérkőzést játszott már az U19-esekkel. A szakemberek szerint is tehetséges, ami nem véletlen, hiszen a korábbi ETO-játékos, Kövecses Tamás fia.

„Dáviddal minden a legnagyobb rendben, s bár az idei budapesti kontrollt a koronavírus miatt eddig ki kellett hagynunk, teljesen egészséges. Ha csak kicsit is sápadtabb, fáradékonyabb a megszokottnál, azonnal indulunk a háziorvoshoz – meséli boldogan a fiatal futballista édesanyja, Erdélyi Mária. – Két évvel ezelőtt egyébként megkeresett bennünket a donor hölgy, aki a csontvelőt adta. Csak Dávid miatt jött el párjával Németországból, s nagyon szép napokat töltöttünk el együtt.”

„Megható találkozás volt – veszi át a szót Dávid, aki tavaly óta már a Csorna labdarúgója. – Még többet szerettem volna fejlődni, ezért igazoltam az új csapatomba. Amúgy Csanakon és Csornán is idősebbek között játszhattam már” – tette hozzá a még csak 16 éves csatár, aki rengeteget változott: sokat nőtt, napjainkban 177 centiméter magas.

„Talán a korábbi betegségem miatt is, most egy egészségügyi iskolába, a győri Szent-Györgyibe járok, de még mindig nem mondtam le az álmomról, szeretnék egyszer élvonalbeli futballista lenni” – szögezte le Dávid, aki iránt korábban már több klub, közöttük például a fővárosi Vasas Kubala Akadémiája is érdeklődött.