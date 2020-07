Százmilliós győri beruházás a Kálóczy téri evezőstelepen

Az összesen mintegy százmillió forintos beruházásnak köszönhetően megújult a győri Kálóczy téri evezőstelepen a tanmedence, hajóállomány és vadonatúj kondigépek is kerültek a Győri AC evezősszakosztályához.

Mint azt Papp Oszkár szakosztályvezető – akit nemrégiben a GYAC elnökének választottak meg – elmondta: a szövetség és az állam pályázatán sikerült elnyerniük ezt az összeget. Ennél többet az országban egyetlen evezősklub sem kapott.

Ráfért a csere

„A tanmedencében új lett a gumipadló, a lépcső, kicserélték a nyílászárókat. Ennek értéke tizenhat és fél millió forint volt. A teljesen új kondigépek tizenkilencmillióba kerültek, de a legnagyobb tétel a hajók lecserélése volt – folytatta Papp Oszkár. – Összesen harminchat új hajót kapunk, ebből négy már meg is érkezett. Mindez hatvanötmillió forint volt. Nagyon ráfért már a szakosztályra ez a csere, hiszen a legtöbb hajóval már a nyolcvanas években is versenyeztek, még magam is ültem jó néhányban aktív koromban, pedig már huszonnyolc éve abbahagytam az evezést…”

Természetesen a régi eszközöket sem szeretnék kidobni, Papp Oszkárnak megvan az elképzelése ezek hasznosításáról.

Ereklye lehet a falon

„Sajnos ezek a hajók túrázásra nem alkalmasak, a hobbistáknak erre kettő is rendelkezésre áll. Ami a többit illeti, szeretném, ha a régi evezősök közül minél többen úgymond örökbe fogadnának egy ilyen hajót, és esetleg, ha cégük van vagy nagy csarnokuk, akkor ott ki tudnák tenni, így mindenkit emlékeztetne azokra az időkre, amikor még versenyeztek vagy csak egyszerűen jól érezték magukat az evezőstelepen. Ezzel szeretnénk megőrizni a hajók értékeit” – fogalmazott a klubvezető.

Az evezősök legnagyobb hazai eseménye csütörtökön veszi kezdetét és vasárnapig tart: ezekben a napokban rendezik Szegeden az országos bajnokságot.

Változatlan célok

„Az elmúlt években mindig ott voltunk az első két hely valamelyikén az összetett pontversenyben. Most is ez a célunk. Nyilván ez nagy teher az edzőink, versenyzőink vállán, de korábban sem ijedt meg senki ettől, remélem, most is kihozzák magukból a sportolóink a legjobbat. Az, hogy mi ekkora támogatást tudtunk elnyerni, aminek köszönhetően hamarosan gyakorlatilag mindenki új hajóban tud majd versenyezni, a korábbi évek eredményeinek is szól. Ezt a bizalmat pedig szeretnénk most is meghálálni, hogy mindenki lássa, jó helyre kerültek a sporteszközök. Egyelőre azzal a néggyel tudunk csak Szegeden vízre szállni, melyet már ki is csomagoltunk, kipróbáltunk, de a többi hajóval is az a cél, hogy ott legyünk a futamok végén az elsők között” – mondta végezetül Papp Oszkár.