Sporttámogatás: Győr az olimpikonok mögött

A győri önkormányzat 2018 őszén kötött szerződést több olimpiai részvételre esélyes fiatal sportolóval. A város sportösztöndíját kedden hét versenyzővel meghosszabbította a városvezetés.

Ennek értelmében a Graboplast VSE két kenusa, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső, valamint kajakosa, Erdőssy Csaba István, a Széchenyi ESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd, a Győri AC evezőse, Szabó Bence, a Győri Úszó SE versenyzője, Szentes Bence, valamint egy parasportoló, a GYAC evezőse, Pető Zsolt élvezi továbbra is a város támogatását a jövő nyárra halasztott tokiói olimpiáig.

„Büszkék vagyunk sportolóinkra, akik keményen készülnek, hogy elérjék nagy álmukat. Akkor sem törtek meg, mikor elhalasztották az olimpiát, így megérdemlik azt, hogy kiemelten figyeljük, támogassuk őket. Remélhetőleg lesznek ötkarikás játékok, ezek a sportolók ott tudnak lenni, és megmutatják, mire képesek. Az élsport sokszor nem az egészségről szól, viszont lelkileg erős jellemeket nevel, és ezt a pozitív hozzáállást az elmúlt hónapokban is bizonyították, mikor a világ megváltozott” – mondta Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

Petrov Iván, sportért felelős polgármesteri biztos szerint kevés állandóság van az életben, a sportban azonban minden egyértelmű.

„Ott mindig a legjobb nyer, a második is jobb, mint a harmadik és így tovább. A város számára kiemelten fontos a sport, és nem is gondoltunk arra, hogy esetleg ne folytassuk ezt az ösztöndíjprogramot az olimpia elhalasztása miatt. Ahhoz, hogy jól teljesítsenek a versenyzőink, biztos alapok kellenek, ehhez pedig megfelelő anyagi háttérre van szükség. Ebben próbálunk mi segíteni a magunk eszközeivel” – mondta a sportvezető, úszóedző, aki egy Ady-vers idézetével zárta le a ceremóniát. „Mikor a riói olimpia után a pontszerző versenyzőket és edzőket fogadták a városvezetők, az ünnepségen elhangzott Ady Endre egyik verse, melyet egyébként nem ismertem, de nagyon megfogott, különösen az első két sora. A Tűz csiholója című mű úgy kezdődik, hogy »Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.« Szóval nem is kívánhatnék mást ennek a hét sportolónak és persze minden olimpikonnak, hogy merjenek, legyenek bátrak, mert abból biztosan nagy dolgok születnek majd…”