Sopronból veszi célba az olimpiát Szabó Szebasztián

Egymás után szerzi dobogós helyezéseit Szabó Szebasztián, a soproni Alpokalja Íjász SE versenyzője. A fejlődéséhez a MOL Tehetségtámogató Program Sportpályázata is hozzájárul.

Mintegy száz tehetséges fiatal sportolót díjazott idén a MOL Alapítvány összesen 32 millió forint értékben, közülük az egyik a 14 éves soproni tehetség, aki eddigi pályafutása során összesen 148 aranyérmet gyűjtött be. Ezek közül négyet világbajnokságon szerzett – innen van még egy második és egy harmadik helye is –, hét Európa-bajnoki és 28 országos bajnoki címmel büszkélkedhet az olimpiai íj kategóriában. Tavaly és tavalyelőtt az év íjásza volt terep kategóriában, egy világ- és hét országos csúcs is az övé.

– Azért szeretem az íjászatot, mert a győzelem csak rajtam múlik – kezdte bemutatkozását Szabó Szebasztián, aki heti háromszor két órát gyakorolja sportágát. – Márciusban adtuk be a pályázatot az alapvető sporteszköz, egy felnőtt olimpiai íj megvásárlásának támogatására, hogy lecserélhessük Szebi kinőtt, gyerekméretű íját – mondta Győző, Szebasztián édesapja.

– Egy olimpiai nyílvessző ára több tízezer forint, viszont az íj több mint másfél millió forintba kerül, ennek az összegnek a negyedével támogatott most minket az alapítvány – tette hozzá Szebasztián.

Bár idén sok rendezvény elmaradt, amire csak lehetett, benevezett Szebi. Az utolsón, a februárban tartott pécsi országos bajnokságon is első helyezést ért el.

– Sajnos többszöri próbálkozás után sem találtunk szponzort, így csak a saját pénzügyi keretünkre számíthatunk – ecsetelte az édesapa, hozzátéve, hogy a sok győzelem nem jár pénznyereménnyel, évente másfél-kétmillió forintot költenek a sport űzésére.

– Az olimpiára akkor kvalifikálnának, ha bekerülnék a világ harminc legjobb íjásza közé – világított rá Szebi.

Ehhez az Európa- és a világbajnokságon felnőttek között kell dobogóra kerülni. Bátran jelentették ki, hogy az új íjjal Szebinek erre már egyre nagyobb esélye van.

Szebasztián hat évvel ezelőtt kezdett íjászkodni egy mogyoróvesszőből készült íjjal. Őstehetségnek bizonyult, másfél hónapon belül megnyerte első versenyét. Az első hat év gyakorlása után részben az édesapja által alapított Alpokalja Íjász Egyesületben folytatta a felkészülést. Szerte Európában, Észak-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában is kiváló helyezéseket szerzett, sporttársai bíznak benne, hogy sosem hagy alább a lelkesedése.