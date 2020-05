Sopronból igazolt válogatott játékost az UNI Győr

Kihirdette keretét a következő szezonra a Győr női kosárlabdacsapata, melynek egyik legnagyobb erőssége a Sopronból érkező válogatott játékos, Dubei Debóra lehet.

A közelmúltban a Sopron Basket és a Szekszárd is bejelentette keretét a 2020/21-es szezonra, ezt megtette az UNI Győr MÉLY-ÚT is. Az már korábban eldőlt, hogy a csapat edzője az egykori világklasszis játékos, Iványi Dalma lesz, akinek ez lesz az első vezetőedzői megbízatása. Most már azt is tudni, hogy kikkel kezdi majd meg a felkészülést a szakember.

A tavalyi keretből marad Győrben Török Ágnes, Barnai Judit, Dombai Réka, Baffy Fanni, Kéita Aya, Mansaré Manty és Révész Boróka. Dúl Pankának is érvényes szerződése van, de őt kölcsönadja a győri klub.

Új játékos Sopronból Dubei Debóra és Weninger Virág, valamint három légióst szerződtetnek a zöld-fehérek. Az amerikai Brianna Kiesel nem ismeretlen Győrben, hiszen a 2016/17-es szezonban már játszott a csapatban. Az irányító az előző szezonban a lengyel Artego Bydgoszcz csapatában szerepelt, az Európa-kupában játszott tíz mérkőzésén 14,3 pontot és 7,4 asszisztot átlagolt.

Az ugyancsak amerikai Beatrice Mompremier újonc lesz Európában. A 193 cm magas center az NCAA-bajnokságban a Baylor és a Miami Hurricanes csapataiban szerepelt, s mérkőzésenként átlagban 16,7 pontot és 11,4 lepattanót ért el. A WNBA 2020-as draftján a Los Angeles Sparks szerezte meg játékjogát a 2. kör 8. helyén.

Az észt Kadri-Ann Lass leginkább centerként, de a négyes poszton is bevethető. A 190 cm magas, 23 éves kosárlabdázó a Duquesne Egyetem végzős hallgatója, s legutóbb a lengyel Wisla Krakkóban játszott. Az utolsó teljes szezonban 10,9 pontot és 5,8 lepattanót átlagolt. Állandó tagja volt az észtek U18-as és U20-as válogatottjának, de szerepelt a 3×3 világbajnokságon is.

Fűzy András, a győri klub elnöke így nyilatkozott a játékospolitikáról: „Ugyanazon az úton megyünk tovább, amelyiken korábban elindultunk. Fiatal, magyar játékosokban gondolkodunk, olyan kosárlabdázóknak szeretnénk minél komolyabb lehetőséget adni, akik már a felnőttválogatottban is bizonyítottak, illetve ott vannak a legjobbak közelében. Emellett három ígéretes fiatalunk is lehetőséget kap, hogy az első csapattal is eddzen, Milkovics Réka, Ferenczi Kata és Rozmán Lilla is a felnőttekkel kezdi majd a felkészülést. Ami a külföldieket illeti, hiányposztokra igazoltunk, és ahogyan az elmúlt években többször, így most sem használtuk ki a négy légióshelyet. Kieselt az elmúlt két évben többször is szerettük volna visszacsábítani, most adódott erre lehetőség. Mompremier szintén nagyon ígéretes játékos, amit a WNBA-draft is bizonyít. Négyes pozícióba magyar játékost szerettünk volna igazolni, de a kiszemelt játékos nem bennünket választott, így került képbe az észt kosaras, aki azt is elfogadta, hogy nem biztos a helye a kezdőben. Nagyon jó véleményeket hallottunk róla a Wisla edzőjétől és az egyetemi csapatától is, ahol egyébként együtt játszott a magyar Aho Ninával, aki a napokban Miskolcra szerződött. Ő is jókat mondott Lassról.”

A klub első embere a célokkal kapcsolatban így fogalmazott: „Korai erről bármit is mondani, ahogyan mondani szoktuk, nem az átigazolási időszakban kell jónak lenni, hanem a pályán. Elindultunk egy úton, erről nem szeretnénk letérni, türelemmel kell lenni a fiatal csapathoz, mely remélhetőleg azért megmutatja oroszlánkörmeit már jövőre is.”