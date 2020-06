Sipiről ismét megemlékeztek Dénesfán

Hétvégén másodszor rendeztek emléktornát Dénesfán a tavalyelőtt novemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt futballista, Sipőcz Tamás tiszteletére.

Ezúttal is a volt labdarúgó korábbi csapatai, plusz az egykori játékos korábbi társai alkotta együttes lépett pályára.

Sipőcz Tamás a 2018. november 11-én rendezett Csorna–Lébény megyei első osztályú találkozó 60. percében lett rosszul és esett össze. A mentők a pályán kezdték újraéleszteni, de sajnos nem tudták megmenteni. Mindössze 28 esztendős volt.

A focista a harmadosztályú Répcelakban nevelkedett és már 18 évesen bemutatkozhatott az NB III-ban, 2013-tól aztán a megyei II-es Répcementi együttesét erősítette, ahol három bajnoki címet is ünnepelhetett. A tragédia előtt nyáron igazolt Csornára. Családalapításra készült, párjával már tervezték az esküvőt, önálló otthont is teremtettek maguknak.

„Mindannyiunkat nagyon megérintett a tragédia, még most sem nagyon hiszem el, ami történt – meséli Takács Lajos, a dénesfai Répcementi elnöke.

– Nagyon kedveltük Sipit, ezért is fontos, hogy nyaranta megemlékezzünk róla. A tornára ezúttal öt csapatot hívtunk meg, s nyilván sokaknak már amúgy is hiányzott a foci, meglepően sok volt néző, köztük persze többen, akik ismerték a volt játékost, kilátogattak a pályánkra. Ők sportszerű, de izgalmas, küzdelmes meccseket láthattak – tette hozzá az elnök, aki érdeklődésünkre azt is elárulta, bár nem az eredményesség volt a fontos, a hazai csapat nyerte meg a második emléktornát.

„Azért is nagyon szép játék a futball, mert ha kell, nemcsak az élmény, hanem az emlékek felidézésére is összehozza az embereket” – tette hozzá befejezésül Takács Lajos.