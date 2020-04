Shotokan Tigrisek SE – A vírus miatt sem állt meg az élet

Két versenyzőjük már a negyedik fordulóra készül az online karateversenyen.

˝Halász Kornél jelenleg kategóriája első helyén áll, bár most már nehezebb feladat vár rá, mivel korosztályt váltott és már az idősebbek között kell bizonyítania. Gáncs Nóra minden héten szebben versenyezve harmadik helyen áll a ranglistán a korosztályában.

A pályázatoknak köszönhetően a korlátozások feloldása után lehetőségünk lesz rá, hogy tagjainknak, illetve a hozzánk csatlakozóknak több hónapon keresztül díjmentes edzési lehetőséget biztosítsunk, amennyiben ezt az anyagi helyzetük megkívánja. Ezzel azt szeretnénk biztosítani, hogy ne hagyják abba a sportot azok a gyerekek és felnőttek, akik a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek.

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatán elnyert összegből közös túrát szerveztünk volna amit a jelenlegi intézkedések mellett nem lehet megtartani. Egyeztetve a pályázat kiírójával módosítottuk a túra kiírását és május elejétől egyéni illetve családos túrázásra lesz lehetőség. Kötelező útvonal nem lesz, de szeretettel ajánljuk mindenkinek az áprilisban elmaradt Soproni TÁVlatok túra és futóverseny távjait.

Minden túrázó, aki bármilyen távot az aktuális korlátozó intézkedéseket betartva teljesít és erről egy fotót beküld nekünk elektronikus úton egy fát vihet haza a pályázatban elérhető keret erejéig. A fa elültetésének segítéséhez egy kis videó is készült, amely elérhető lesz a www.stse.hu weboldalon vagy facebook oldalunkon május 1-én.

Idén is sikeresen pályázatunk a Visegrádi Alap pályázatán így novemberben újra nemzetközi karate edzőtábornak ad otthont Sopron.

Tavaly cseh, lengyel és osztrák karatésok jártak nálunk. Idén Szlovákiából is érkeznek majd. Pénteken és szombaton edzőtáborozási lehetőség lesz, vasárnap pedig verseny, ahol megpróbálhatják alkalmazni az tanultakat. Edzőknek és bíróknak továbbképzési lehetőség is lesz.

Mivel az idei téma a kumite (küzdelem) így nem csak a shotokan karatésokat, hanem bárkit szívesen látunk aki WKF (olimpiai) szabályrendszerben versenyez˝ – olvasható az egyesület közleményében.