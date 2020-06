Saját lapáttal küzd a céljaiért a győri Siska Bettina

Mintegy száz tehetséges fiatal sportolót díjazott idén is a MOL Alapítvány összesen 32 millió forint értékben. Győr-Moson-Sopron megyéből többek között Siska Bettina, a győri Arrabona Evezős Klub versenyzője is elnyerte a támogatást, mely útiköltség-térítésre, eszközvásárlásra vagy egyéb sportoláshoz köthető költségekre vehető igénybe.

A fiatal győri evezős nyolc éve kezdett el evezni, és lendülete, töretlen fejlődése azóta is tart.

„Korábban is sportoltam, több sportágat kipróbáltam, de kerestem az újdonságot, és mivel labdaérzékem nem volt, olyannal szerettem volna próbálkozni, ahol nincs labda. Egyik családtagom révén kerültem a vízitelepre, és ez a sportág fogott végül meg” – kezdte Siska Bettina, akinek két komoly mérföldkő erősítette meg jó választását.

„Az első az volt, amikor bekerültem a korosztályos válogatottba, ami úgy négy éve lehetett. A másodk pedig a világbajnoki negyedik helyem, amit tavaly értem el Tokióban” – folytatta a tehetséges sportoló, aki azt is elmondta: szabadságérzetet ad számára, hogy a vízen lehet, körülötte ott a természet, amit nagyon szeret.

„A sportágnak is megvan a szépsége, nagyon jó érzés, hogy a hajó siklik a vízen. Tényleg nagyon jól érzem magam, mikor evezhetek” – fogalmazott a fiatal versenyző, aki szeret is edzeni, és komoly céljai vannak a sportágban.

„Az elkövetkezendő világversenyekre szeretnék kijutni, ott jól szerepelni, távlati tervem pedig egy olimpiai szereplés” – árulta el az evezős, aki a győri Kazinczy-gimnázium 11. osztályos tanulója. Éppen tegnap vette át a bizonyítványát, melynek 4,9 az átlaga.

„Számomra az iskola, a tanulás is nagyon fontos. Jövőre érettségizem, biztosan szeretnék továbbtanulni, de hogy pontosan mit, azt majd kitalálom. Mindenképpen olyat szeretnék, amit a sportban is lehet hasznosítani, a sportpszichológia, a dietetika nagyon érdekel, korábban az orvosi pályával is kacérkodtam. Majd meglátjuk, mi mellett döntök. Van még egy kis időm ezt kitalálni” – mondta Siska Bettina, aki azt is tudja, a pályázati pénzből mit szeretne venni.

„Egy saját lapát nagyon jó lenne, azt is írtuk be a pályázatba, ehhez még egyéb kiegészítő alkatrészeket is szeretnénk venni” – árulta el az evezős, aki az augusztusi EB-válogatóig biztosan edzésben marad. Ott reméli, megszerzi az indulás jogát, az ifjúsági kontinenstorna pedig majd szeptember végén lesz.

Edzője, Halmainé Mészáros Éva is nagyon jó véleménnyel van tanítványáról: „Bettina sokat dolgozik, elkötelezett, szorgalmas, nagy a teherbírása, komolyan gondolja az élsportot, emellett pedig kiváló tanuló.”

A másodéves ifista egyébként már idén is ért el figyelemre méltó eredményeket: a prágai ergométer EB-n 2000 és 500 méteren is első, a párizsi vb-n 500-on második, 2000-en pedig hatodik lett.