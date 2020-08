Ritka betegség törte ketté a karrierjét a gyirmóti focista Réti Patriknak

Súlyos csontvelőbetegség támadta meg a nyáron Gyirmótra igazoló Réti Patrik szervezetét. Mindez véletlenül, egy edzőmérkőzés után derült ki. A mindössze 21 éves játékosnak abba kell hagynia a futballt.

Júliusban örömmel számolt be honlapján az NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr arról, hogy a fiatal középpályás, Réti Patrik a klub játékosa lett. A 21 esztendős futballista Székesfehérvárott nevelkedett, tagja volt a 2018-ban magyar bajnoki címet szerzett Videotonnak. Legutoljára a másodosztályú Siófok színeiben játszott, a Balaton-partiaktól érkezett Gyirmótra. Sok időt azonban nem tölthetett a kék-sárgáknál, nemrég ugyanis kiderült, súlyos betegség támadta meg.

„Az Ajka elleni edzőmérkőzést követően belázasodott és fáradtságra panaszkodott. Az alapos orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a labdarúgó jelenleg nem alkalmas hivatásos sportolási tevékenység elvégzésére” – adta hírül a klub ugyancsak a honlapon. A Gyirmót ezek után közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgóval, akinek be kellett fejeznie a pályafutását.

„Nagyon ritka és súlyos, ma még gyógyíthatatlan csontvelőbetegséget állapítottak meg nálam az orvosok. Ennek a betegségnek a hatása, hogy nem marad elég vörös vértest a szervezetemben, vagyis vérszegény leszek, ami gyors kimerültséggel, fáradtsággal jár. Úgy tudom, heten-nyolcan szenvednek hasonló betegségtől az országban. Emiatt sajnos nem is futballozhatok, ami viszont jó hír, hogy megfelelő kezeléssel ezzel együtt lehet élni. A súlyosabb esetekben ez a betegség leukémiával is végződhet. Az orvosok szerint nálam szerencsére ez a veszély nem áll fenn. Nagyon hálás vagyok, hogy most sokan érdeklődnek irántam. Ilyenkor fogja fel csak igazán az ember, hogy milyen fontos az egészség és a család” – árulta el érdeklődésünkre Réti Patrik, aki gyerekkora óta futballozik, így most hatalmas csalódás, hogy abba kell hagynia a játékot.

„Egyik napról a másikra leállni a focival számomra nagyon nehéz dolog. Szinte a pályán nőttem fel, bevallom, az első két nap nagyon sokat sírtam is… Ugyanakkor szerencsés vagyok, mert már hatéves korom óta tudtam, hogy mi akartam lenni, miért is élek. Nagyszerű játékosokkal és edzőkkel dolgozhattam a pályafutásom során. Sokan segítettek abban, hogy jobb játékos és ezáltal jobb ember is legyek. Volt szerencsém bemutatkozni az NB I-ben, és most a másodosztályban terveztem felépíteni magam. Ma már kicsit jobb a helyzet, mert rájöttem, nem szabad összeomolnom, meg szeretném találni azokat a dolgokat, amelyek széppé, jobbá tehetik a további életem. Nagy lesz a változás, de állok elébe.”

Családja, barátai mellett a Gyirmót is segíti a volt futballistát. A klubvezetés, bár Patrik alig pár hónapot töltött el új csapatánál, más munkakörbe helyezve alkalmazásban tartja, és a további orvosi vizsgálataihoz, az esetleges kezelésekhez is segítséget nyújt volt játékosának.

„Természetesen megértem, hogy egy olyan futballistára, aki már nem tud pályára lépni, játékosként nem tartanak igényt. Ezért is vagyok hálás, hogy mégis segítenek, amiben tudnak Gyirmóton. Amúgy nem akarok végleg elköszönni a játéktól. Nem szeretném és soha nem is akarom feladni a focit, így megyek majd további vizsgálatokra és keresem a megfelelő lehetőséget, hogy újra tudjam kezdeni az egész karrierem. De ha ez esetleg nem sikerül, jó lenne mindenképp a labdarúgás közelében maradni. Szívesen lennék mondjuk edző vagy akár technikai vezető is. A futball volt eddig az életem, s azt szeretném, hogy az is maradjon nekem” – mondta végezetül Réti Patrik.