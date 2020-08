Rangadó az NB II-ben – a Gyirmót a Szolnokot fogadja otthon – 0-0 – online

Az eredeti időponthoz képest korábban fogadják a gyirmótiak a szintén jól rajtoló s a tabellán második Szolnokot.

Gyirmót FC Győr–Szolnoki MÁV 0-0

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17.30. V.: Szilágyi.

Gyirmót FC Győr: Rusák – Major, Hudák, Németh B., Széles I. – Nagy P., Lázár, Vogyicska – Herjeczki, Varga B., Heffler. Vez. edző: Csertői Aurél.

Szolnoki MÁV: Molnár – Horgosi, Kovács O., Kónya, Tamás L – Tajti, Szabó B., Tisza, Bárdos – Csirmaz, Novák. Vez. edző: Csábi József.

Tudósítás

36. perc: Tamás L. száll bele ellenfelébe csúnyán, ez is sárgát ér.

30. perc: Szabó B. kap sárgát, a félpálya környékén volt az indokoltnál keményebb.

27. perc: Széles kap bele ellenfele arcába, a játékvezető azonban előnyszabályt alkalmaz. Az akciót Novák zárja le egy nem túl pontos lövéssel. Széles pedig megkapja utólag a sárga lapot.

25. perc: Egészségügyi szünetet rendel el a játékvezető.

21. perc: Szolnoki szöglet után villámgyors gyirmóti kontra indul. Heffler iramodik meg a labdával a saját térfeléről, jól látja meg a jobb oldalon felfutó Herjeczkit, azonban a passza lehetne pontosabb is. Herjeczki így is meg tudja játszani a labdát, a tizenhatoson belül egy visszacsel után ballal lő a kapura, Molnár védi a próbálkozást.

16. perc: A gyirmóti védelem nem először hibázik. Egy ilyen hiba után jut lövéshez Tisza, de alaposan kapu fölé durrant.

6. perc: Kónya két percen belül másodszor szabálytalan, Szilágyi szerint kiérdemelte a sárga lapot.

2. perc: Bizonytalankodik a gyirmóti védelem. Rusákot hozzák nehéz helyzetbe a társai, így szögletet lőhet a Szolnok. A sarokrúgás után sikerül felszabadítani.

1. perc: A sárgában játszó Gyirmót kezdi a meccset. A szolnokiak kékben szerepelnek a mai bajnokin.

Előzetes

„A hétközi fordulóban jól kezdtük a meccset Siófokon. A vezetést is megszereztük, s voltak helyzeteink azután is, ám az ellenfelünk két támadásából két gólt is lőtt, majd beállt védekezni. Támadtunk, de újabb gólt nem sikerült elérnünk, így sajnos kikaptunk. Hiányérzetem azonban nemcsak a vereség miatt van, sajnos játékosunk, Lustyik Levente nagyon súlyos sérülést szenvedett. A sípcsonttörése miatt hónapokat kell kihagynia, ám a játékvezetői ítélet nem volt ezzel arányos. A Szolnok masszív, erős együttes, kicsit pontosabban, agresszívabban kell futballoznunk ellene, ha le akarjuk győzni” – mondta Csertői Aurél vezetőedző.

A bajnokság állása

1. DVSC 6 4 1 1 11 – 2 13

2. Szolnok 6 4 1 1 7 – 5 13

3. Ajka 6 4 0 2 14 – 4 12

4. Gyirmót 6 4 0 2 10 – 6 12

5. Haladás 6 3 2 1 12 – 6 11

6. Dorog 6 3 2 1 7 – 7 11

7. Nyíregyháza 6 3 1 2 5 – 3 10

8. Békéscsaba 6 2 4 0 7 – 5 10

9. Budaörs 6 3 0 3 9 – 8 9

10. Vasas 6 2 3 1 12 – 9 9

11. Pécs 6 2 3 1 7 – 4 9

12. Siófok 6 2 1 3 10 – 15 7

13. Szentlőrinc 6 2 1 3 7 – 12 7

14. Kazincbarcika 6 1 3 2 6 – 7 6

15. WKW ETO FC Győr 6 1 3 2 6 – 8 6

16. Soroksár 6 1 2 3 3 – 6 5

17. Kaposvár 6 0 4 2 7 – 10 4

18. DEAC 6 1 0 5 4 – 10 3

19. Csákvár 6 0 3 3 4 – 13 3

20. Szeged 6 0 2 4 3 – 11 2