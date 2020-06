Női kosárlabda – Varga Zsófia erőt merít az új kihívásból Győrben

Nemrég kihirdette keretét a női kosárlabda NB I-ben szereplő UNI Győr MÉLY-ÚT, amelyben öt év után nem szerepel a korábbi válogatott bedobó, Varga Zsófia.

A 31 éves játékos a fiatalítás áldozata lett, de nem bánja, hogy új feladatokkal nézhet szembe edzőként és a B csapat játékosaként.

„Fűzy András elnök egyeztetett Iványi Dalma vezetőedzővel és mindenképpen fiatalokban gondolkodtak az egyesületnél, amibe ennyi idősen nem fértem be. Leültünk, megbeszéltük, és elmondták, hogy nem ellenem szól és egyedül a korom miatt van ez a döntés, mert egy új, fiatal magot szeretnének kialakítani. Ettől függetlenül nem szerettem volna elmenni Győrből, mert már a második otthonom és hosszú távon tervezek itt maradni. Szeretem az egész miliőt, ami körbevesz. Vannak itt barátaim, ismerőseim, akikhez sokkal jobban kötődöm így öt év után. Élhető a város, ráadásul a családomhoz is közel vagyok” – kezdte a győriek bedobója, aki hozzátette: így született a kompromisszumos megoldás.

„A klubnál álláslehetőséget ajánlottak, jövőre az akadémián keresztül a téti fiatalokkal fogok dolgozni, emellett besegítek Ábrahám Mártának az egyéni képzésekben, valamint a második csapatban folytatom a játékot. Nem érzem visszalépésnek, inkább új kihívásként élem meg ezt a szerepkört, és lehet, szerencsésebb is, hogy így történt, mert jobban megviselt volna, ha nekem kell kimondanom, hogy vége” – kezdte a győriek bedobója, akinek több ajánlata is volt az élvonalból.

„A Vasas Akadémia keresett meg, konkrét szerződésajánlatot tettek, valamint felajánlották az edzősködés lehetőségét, illetve Miskolcról érdeklődtek még, de egyik helyen sem tudtam volna elképzelni a folytatást. Komoly volt az ajánlat, de nekem Győr többet jelent, mint hogy játsszak egy évet Budapesten, aztán kapjak egy csapatot, mikor semmi nem köt oda. Itt mindenkit ismerek, barátok között vagyok, tudom, hogy működnek a dolgok, ami fontos, hiszen még csak most kezdek majd el edzősködni – folytatta Varga Zsófia, aki kicsit tart az új kihívástól. – Nem megy egyik napról a másikra a betanulás, ezért is szeretnék együtt dolgozni Mártival (Ábrahám Márta – a szerk.), hogy ellessek pár gyakorlatot és tapasztalatot szerezzek. Ráadásul edzésben maradhatok, ami szintén nem utolsó szempont. Amitől kicsit félek, hogy mennyi türelmem lesz a gyerekekhez, de természetesen ez is tanulható. Egyelőre arra koncentrálok, hogy megtaláljam velük a közös hangot, de ha nem jönne be az edzősködés, még mindig el tudok helyezkedni a civil szférában.”

A játékos 2019 nyarán még szerepelt az Európa-bajnokságon, ám a torna után bejelentette visszavonulását.

„A válogatottnál szintén tavaly kezdődött el egy fiatalítás, és úgy gondoltam, hogy egy Európa-bajnoki szereplés méltó befejezése egy válogatott pályafutásnak. Nagyon szerettem a csapattársaimat, akik közül többen visszavonultak az EB után. Szerettem volna szépen lezárni ezt az időszakot, így lehet, kicsit hirtelennek tűnt, de leültem Székely Norbert szövetségi kapitánnyal és megbeszéltük, hogy ezt szeretném” – mondta.

A csapatnál csak Bütyökként emlegetett kosárlabdázó legkedvesebb győri élményéről is beszélt.

„Az első évem volt talán a legszebb. Azért emelném ki ezt, mert amikor Völgyi Péter vezetésével ezüstérmet szerzett a csapat, minden stimmelt. Egy irányba mentünk, éreztem a bizalmat és Pétert is jó edzőnek tartom. Nem mondom, hogy ez azóta nincs meg, de valami hiba mindig volt a gépezetben, ami miatt nem úgy sikerült az elmúlt két idényünk, ahogy szerettük volna. Nem bánom, hogy nagy búcsú nélkül kellett visszalépnem, mert jelenleg nem visel meg annyira, mint például a válogatott visszavonulásom. Lehet, hogy októberben, mikor a lelátóról nézem a csapatot és nem futok ki a pályára ötös mezben, másképp érzek majd, de most így gondolom” – nyilatkozta Varga Zsófia.