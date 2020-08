Női kosárlabda – Kiegyensúlyozott csoportba került az Euroligában a Sopron Basket

Az Euroliga müncheni online sorsolásán a Sopron Basket a „B” megjelölésű csoportba került a UMMC Jekatyerinburg (orosz), Bourges Basket (francia), Famila Schio (olasz), TTT Riga( lett), Galatasaray (török), Basket Landes (francia) társaságában. Ide csatlakozik majd a SPAR UNI Girona (spanyol) – ACS Sepsi-SIC (román) selejtező párharc győztese.

CSOPORTOK

A csoport: Dinamo Kurszk (orosz), ZVVZ USK Prága (cseh), Fenerbahce (török), Nadezhda Orenburg (orosz), Perfumerias Avenida (spanyol), LDLC ASVEL Feminin (francia), VBW Arka Gdynia (lengyel), ALUINVENT-DVTK Miskolc – Izmit Beleyidespor

B csoport: UMMC Jekatyerinburg (orosz), Sopron Basket, Bourges Basket (francia), Famila Schio (olasz), TTT Riga (lett), Galatasaray (török), Basket Landes (francia), SPAR UNI Girona – ACS Sepsi-SIC

„Rendkívül kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, amelyben a Jekatyerinburg toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből. Kis túlzással a 2-8. helyen bármi megtörténhet. Az igazi kérdés azonban a klubvezetők délutáni megbeszélésére marad…” – kommentálta a sorsolást a klub ügyvezetője, Török Zoltán.

A csapat vezetőedzője, Gáspár Dávid egyetértett Török Zoltán gondolataival: „Én is azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott csoportba kerültünk, ahol a Jekatyerinburg kiemelkedik. Minden ellenfelünket tiszteljük, és nem gondolom, hogy ebben a sorozatban lehetne arról beszélni, hogy bármelyik mérkőzés is könnyű lenne. Minden mérkőzésen a csapatban rejlő potenciál maximumát próbáljuk elérni, megközelíteni, bízom benne, hogy ez az eredményességben is meg fog mutatkozni!”

A hivatalos időpont-egyeztető után (amennyiben az eredetileg tervezett menetrendre kerül sor, úgy a soproni együttes csütörtökönként, 18 órakor fogadja ellenfeleit) került sor a délutáni vezetői értekezletre. Ezen elhangzott, hogy a FIBA „B” tervvel is számol, mely januári indulást jelent. Török Zoltán is élt egy javaslattal, miszerint januári indulással heti két mérkőzés lebonyolítására is sor kerülhetne, amennyiben sikerül egyeztetni az érintett országok szövetségeivel, a nemzeti bajnokságok menetrendjét illetően.

„Bízom benne, hogy nem a mérkőzés szám csökkentése lesz a megoldás, hiszen bőven van idő kidolgozni egy jó menetrendet.” – emelte ki Török Zoltán. A FIBA testülete, ügyvezetőnk javaslatát is megfontolva, szeptember 1-én ül össze és dönt az aktuális járvány-helyzet alapján a lebonyolítás kapcsán.