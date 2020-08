Női kosárlabda – Edzésben a Sopron Basket és az UNI Győr – fotók

Megkezdte a felkészülést az új szezonra a két Győr-Moson-Sopron megyei élvonalbeli női csapat.

Délelőtt orvosi vizsgálattal, délután edzéssel kezdte meg tegnap a felkészülést a 2020/21-es évadra a Sopron Basket női csapata. Az UNI Győr MÉLY-ÚT játékosai a múlt héten már átestek pár ilyenkor szokásos vizsgálaton, ők is tegnap edzettek először.

Gáspár Dávid, a soproniak vezetőedzője elmondta: a felkészülésbe már az első napon becsatlakozott a szerb válogatott center, Tina Jovanovic is, aki amellett, hogy szerencsésen megérkezett, a Covid-teszteken is „negatívan” átesett. Mindez még várat magára az együttes másik szerb légiósa, Jelena Brooks esetében, de Gáspár bízik benne, hogy hamarosan – reményei szerint még a héten – csatlakozhat a társasághoz.

A kupagyőztes vezetőedzője arról is tájékoztatott, hogy a május végén bokaműtéten átesett magyar válogatott center, Határ Bernadett rehabilitációja szépen halad, a tervek szerint a héten ő is csatlakozik majd a csapathoz.

Ha már szó esett a tesztről, akkor, ahogy azt Gáspár Dávid hangsúlyozta a héten, a csapatnál is a tesztek, felmérések lesznek a fókuszban. Ezek azonban nem a vírussal kapcsolatosak, hanem elsősorban a játékosok fizikai állapotának tesztelésével, felmérésével. Cél, hogy a szakvezetés lássa, kinek milyen jellegű és erősségű terhelésre lesz szüksége a jövő héttől kezdődő érdemi, kemény munka során. Hozzátette: a csapat fiatal játékosai előbb egyénileg, majd kisebb csoportokban, az egészségügyi tanácsokat, előírásokat betartva, gyakorlatilag végigedzették azt az időszakot is, amikor a vírusveszély jóval nagyobb volt, mint most, majd eddig a nyarat is.

A Sopron Basket három amerikai játékosa, Briann January, Megan Walker és Gabby Williams azután érkezik majd Sopronba, hogy csapataik számára befejeződött amerikai profibajnokság, a WNBA.

Tekintve, hogy a vírusveszély azért most is fennáll, a felkészülési találkozók, edzőmeccsek szervezése is jóval nehezebb, mint a korábbi években.

Nem ismeretlen a közeg

Iványi Dalma, az UNI Győr MÉLY-ÚT vezetőedzője így nyilatkozott a felkészülésről: „Augusztusban elsősorban a fizikai felkészítésen lesz a hangsúly, sok kondicionáló edzést építettünk be a programba. Természetesen az egyéni képzés, a technikák csiszolása is fontos. Gyakoroljuk a támadó és védekezési alapjátékokat, hogy lássuk, mi megy, miben kell fejlődnünk. Szeptembertől nyolc edzőmérkőzést tervezünk. Reméljük, ezek meg is valósulnak. Speciális a helyzet, ilyen még nem volt, hogy ennyi szünet legyen az utolsó meccs és a felkészülés kezdete között. Kérdés, miként reagálnak erre a játékosok. Úgy látom, a motivációval nincs gond, vannak, akiknek kifejezetten jót tett ez az időszak, kicsit feltöltődtek. Ugyanakkor az a munka, amit otthon végeztek hetekig, nem helyettesíti azt, amihez hozzászoktak. Fiatal a csapat, személyemben ugyebár új az edző. Próbáljuk ezt a lendületet, hévet a javunkra fordítani. Fontos azonban a türelem. Ez újonc élvonalbeli edzőként rám is vonatkozik, igyekszem majd a nehezebb helyzetekben nem kapkodni, hanem higgadtnak maradni.”

Tizennyolc nevezés

A FIBA tájékoztatása alapján 18 klub adta be nevezését a legrangosabb női sorozat 16 helyére, így négy csapatnak selejtezőt kell játszania. A magyarok közül a Sopron biztos tagja a mezőnynek, míg a DVTK selejtezőt vív. A biztos indulók: Jekatyerinburg (orosz), Lyon (francia), Fenerbahce (török), Sopron Basket, Gdynia (lengyel), Avenida (spanyol), USK Praha (cseh), Schio (olasz), TTT Riga (lett), Dinamo Kurszk (orosz), Bourges (francia), Galatasaray (török), Orenburg (orosz), Basket Landes (francia). A selejtezőben: DVTK–Belediyespor, Girona (spanyol)–Sepsi-ICS (román).

Az Európa-kupa küzdelmeibe 35 csapat nevezett, köztük három magyar egyesület, a Szekszárd, az UNI Győr és a Cegléd. A sorsolást augusztus 17-én tartják Münchenben.