Női kézilabda – Tilinger Tamara szerint nagyon türelmesnek kell lenni

A Motherson-Mosonmagyaróvár NB I-es női csapatának kapitánya, Tilinger Tamara az idényben kiváló teljesítményt nyújtott, így érthetően csalódottan vette tudomásul, hogy most háttérbe szorult a kézilabda, de megfontoltan tölti a kényszerű szünet napjait.

„Természetesen az egészség, az emberek élete a legfontosabb, így nem volt más választás, meg kellett hoznia ezt a nehéz döntést a szövetségnek – mondta az átlövő. – Soha nem találkoztunk még ilyen sajnálatos esettel, de be kellett látnunk, hogy ezt a bajnokságot már nem lehetett befejezni. Ennyi kihagyás után kockázatos lett volna mérkőzéseket játszani. Pedig végre teljes volt a keretünk, visszatértek a sérültek, és a fantasztikus szurkolótáborunk előtt játszhattunk volna még fontos mérkőzéseket. Úgy gondolom, hogy még a nyolcadik helyet is meg tudtuk volna szerezni ebben a szezonban.”

Kérdés, a látható fejlődést megtörheti-e a jelenlegi helyzet.

„Ha más jellegűek is, azért korábban is voltak nehezebb periódusaink, hullámvölgyeink. Ezeken együttes erővel mindig sikerült átlendülni. Most is erre lesz szükség. Szépen, fokozatosan haladunk előre, bízom abban, hogy a következő szezonban ismét tudunk majd javulni. Fontos lenne, hogy időben el tudjuk kezdeni majd az alapozást. Időre, türelemre lesz szükségünk miután rendeződtek körülöttünk a dolgok, de a csapat teljes erőbedobással arra készül majd, hogy meg tudja oldani az új feladatokat” – folytatta a csapatkapitány, aki hozzátette: „Biztos vagyok benne, hogy az anyagi feltételek terén, az életünk minden területén visszaesésre számíthatunk a közeli jövőben. Ez pedig valamennyire átrendezheti majd az erőviszonyokat a kézilabdában is. Remélem, Mosonmagyaróváron meg tudjuk őrizni a stabilitásunkat és erősebbek, eredményesebbek leszünk az új játékosok érkezésével.”

A játékos egyre nehezebben éli meg ezt az időszakot.

„Hiányzik a csapat, a közös edzések. A lányokkal próbáljuk telefonokkal, üzenetekkel bátorítani egymást. Naponta elvégezzük a szakmai stáb által összeállított erősítő- és futóedzéseket, de a labdás foglalkozásokat nem tudjuk pótolni. Nem könnyű ez az időszak, de ki kell tartanunk, és talán már nincs messze az az idő, amikor ismét elkezdhetünk közösen edzeni” – mondta végezetül Tilinger Tamara.