Női kézilabda – Takács Noémi felépült, de lefújták a szezont

Takács Noémi 11 éve kezdett kézilabdázni. Eddig gyakorlatilag az ETO összes korosztályát végigjárta, tavaly pedig legnagyobb sikerét is elérte, bronzérmet szerzett a magyar válogatott tagjaként a bakui EYOF-on.

Idén két felnőttbajnokságban is szerepet kapott: az NB I/B-ben jobbára szélsőt játszott, az NB II-ben viszont átlövőként lépett pályára a balkezes játékos, aki a tavasz elején megsérült: eltörött az ujja. Szerencsére rendbe jött már a törése, de mégsem tudott azóta pályára lépni, hiszen időközben a szezont felfüggesztették, majd befejezettnek nyilvánították.

„Szerencsére teljesen meggyógyult a kezem, sokat tornáztattam itthon. Nem jött jól egyébként a sérülés, mert úgy érzem, jó formában voltam, de aztán az élet így is közbeszólt” – mondta Takács Noémi, aki a győri Kazinczy-ginnázium 9. osztályos tanulója.

„Óvodásként, az egyik oviolimpia után a barátnőm anyukája vitt oda Ruskó Kati nénihez és elkezdtem edzésekre járni. Bevallom, eleinte nem voltam annyira lelkes, de aztán egyre jobban megtetszett a dolog, így most már nem tudnám elképzelni kézilabda nélkül a mindennapjaimat” – folytatta a tehetséges játékos, aki tavaly szerepelt az EYOF-on is.

„Nagy siker volt az a bronzérem, hatalmas élmény az egész viadal. A győri EYOF-on egyébként önkéntes voltam három éve, akkor még nem gondoltam arra, hogy egyszer nekem is részem lesz ilyen élményben játékosként” – mondta végezetül Noémi, aki természetesen szeretne egyszer az élvonalba is eljutni, ugyanakkor a tanulás is fontos számára, mint mondta: mindenképpen kell egy B terv.