Női kézilabda NB I – Újabb kötelező: Audi ETO-Békéscsaba – kövesse online kedden 18 órától

Kedden este 6 órakor NB I-es mérkőzésen a Békéscsabát fogadja az Audi-ETO női csapata.

Előzmények – Kedden este 6 órakor NB I-es mérkőzésen a Békéscsabát fogadja az Audi-ETO női csapata. Egy héten belül ez a harmadik bajnokija lesz a zöld-fehéreknek, akik az első két meccsüket könnyedén nyerték – az Érd és a Kisvárda ellen –, ennek ellenére Danyi Gábor vezetőedző nem volt maradéktalanul elégedett.

„A két pont megszerzése hazai pályán kötelező feladat – kezdte a szakember. – Ahogyan az lesz a békéscsabaiak ellen is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a játékunkban minél kevesebb legyen a hiba. Azt gondolom, az Érd-meccshez képest legutóbb, a Kisvárda ellen csökkent ezek száma, de még mindig van hova javulni. Persze nem is most kell feltétlenül csúcsformában lenni, hiszen a lényeges dolgok nem most dőlnek el, bajnokot nem szeptember legelején hirdetnek.”

A szakember megjegyezte, érdekes módon most támadásban akadozik jobban a gépezet, így ennek kijavítására törekednek. Danyi Gábor annyit tett még hozzá, hogy nagy valószínűség szerint Görbicz Anita nemcsak másodedzői minőségben ül majd a kispadon, hanem pályára is lép. Így már csak Puhalák Szidóniára nem számíthatnak a győriek.