Női kézilabda NB I – Újabb bravúrra készülnek: Mosonmagyaróvár-FTC szerda 18.30

Idei első hazai mérkőzésén rögtön nehéz feladat vár a Motherson-Mosonmagyaróvár együttesére, mely a bajnoki nyitányon bravúros győzelmet aratott a DVSC vendégeként.

Gyurka János együttesétől legalább ilyen teljesítmény kell a szerdán 18.30 órakor kezdődő, FTC elleni találkozón is, ha szeretné tartani a lépést a fővárosi alakulattal.

– Egy Ferencváros elleni mérkőzés minden esetben a kézilabdázás ünnepe, amely előtt most érezzük a fokozott érdeklődést, várakozást – nyilatkozta Gyurka János, az MKC edzője. – A zöld-fehérek nagyon magabiztos játékkal mutatkoztak be a Vác ellen a bajnokságban, azt is egyértelműen bebizonyítva, hogy idén nagyon erős játékoskerettel rendelkeznek. Kiváló légiósokat igazoltak, akikkel így már minden poszton, tulajdonképpen két sorban vannak válogatott játékosaik. Abban pedig biztos vagyok, hogy nagyon odafigyelnek majd a szerdai találkozóra, sőt, vélhetően erődemonstrációra is készülnek ellenünk. Rendkívül nehéz találkozóra számítunk tehát, ahol kizárólag akkor lehetünk eredményesek, ha az általuk diktált gyors tempóban minimálisra tudjuk csökkenteni a hibáink számát. A lányokat természetesen feldobta a debreceni siker, ami lassan már meg is érett bennük. A magyar bajnokságban vannak igazán embert próbáló találkozók, ahol felesleges előzetesen az esélyekről beszélni. Hazai pályán viszont szeretnénk úgy bemutatkozni, hogy továbbra is pozitívan éljük meg a bajnokságot. Meg akarjuk tisztelni a közönségünket, az ellenfelünket azzal, hogy maximális teljesítményt nyújtunk.

Szemerey Zsófi számára pikáns lesz a meccs, hiszen nyáron a Fraditól érkezett Mosonmagyaróvárra: „Jelentősen átalakult a Ferencváros a nyáron. A bajnokságban más célokért küzdünk majd, de én azt gondolom, egy találkozón biztosan lesz számunkra is esély, amit meg kell próbálnunk megragadni.”