Női kézilabda NB I – Egy félidőig partiban voltak a hazaiak – Mosonmagyaróvár-FTC 19-29 + fotók

Két góllal vezetni is tudott a mérkőzés első felében az FTC ellen a Mosonmagyaróvár, azonban a második félidőben már a fővárosiak akarata érvényesült.

Női kézilabda NB I., 2. forduló

Motherson Mosonmagyaróvár KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 29-19 (10-13)

UFM Aréna, Mosonmagyaróvár. Játékvezető: Bujdosó Máté, Horváth Viktor.

Percről percre:

60. perc: Herczeg védésére Janurik is védéssel válaszol: marad a tízgólos FTC-győzelem.

59. perc: Malestein góljára Lacz válaszol. 19-28. Bölk szerez szerencsés gólt. 19-29.

58. perc: Bölk lövését védi Herczeg. Belemenés miatt gyorsan visszakerül a labda a vendégekhez.

57. perc: Kovacsics eredményes. 18-27. Háfra áll ki két percre. Lancz hetesét lábbal védi Janurik.

56. perc: Kellermann lövését ezúttal Janurik védi. Passzívból nem jut lövéshez a hazai együttes.

55. perc: Kellermann lövése a sáncon veszíti erejét.

54. perc: Gyimesit kiküldik két percre, és Kovacsics gólja is érvényes. 18-26.

53. perc: Labdát veszít az MKC.

52. perc: Kisfaludy beállóból lövi az újabb FTC-gólt. 18-25.

51. perc: Schatzl hallgatja meg a vendégszurkolók kérését, és lő egy gólt. 17-24. Domokostól jön a válasz. 18-24.

50. perc: Herczeg védi a jobb alsóba tartó labdát. Lancz talál utat a védők között, és szerez gólt. 17-23.

49. perc: Ismét támadóhiba az MKC-nál. Malestein nem talál kaput. Szarková viszont lehetetlen szögből betalál. 16-23.

48. perc: Támadóhiba a hazai oldalon, hetes a túloldalon. Szucsánszki büntetőjét a kapufa segítségével védi Herczeg.

47. perc: Horváth adja el a labdát, Malestein pedig gyorsan gólra váltja a lehetőséget. 15-23.

46. perc: Elek Gábor kér időt. Kovacsics a védők között talál utat a lövésig. 15-22.

45. perc: Szucsánszki gólt szerez jobbról egy betörés után. 14-21. Hajtai ziccerig jut, de Janurik védeni tud. Tóth Eszter szerez gólt. 15-21.

44. perc: Klujber kapufája után Hajtai hajítja a labdát a kapuba. 14-20.

43. perc: Kisfaludy nincs régóta a pályán, de most kér percig biztosan nem lesz: kiállították. Mondjuk a második félidőben az emberelőnyös helyzetek nem jöttek be eddig az MKC-nak. Bölk későn engedi el Horváthot, így ő is kiáll két percre. Tóth Eszter eredményes. 13-20.

42. perc: Szarková góljának örülhet a hazai tábor. 12-20.

41. perc: Passzívból szélsőgól: Kovács Anett eredményes. 11-20.

40. perc: Herczeg Lili védi Kovács A. lövését. A gyors hazai akció végén Hajtai töri meg a hosszú gólcsendet. 11-19.

39. perc: Malestein áll ki két percre, emberelőnyben az MKC. Belemenés Kovács Patríciánál, továbbra sincs újabb óvári gól.

38. perc: Szucsánszki labdát szerez, és a kapuig meg sem áll. 10-19. Kovács P. lövését Janurik védi. Most a vendégek ellen fújnak támadóhibát.

37. perc: Letelik a kiállítás, ekkor jön az újabb Fradi-gól. 10-18. Időt kér Gyurka János.

36. perc: Schatzl ejti a labdát a kapuba. 10-17. Janurik védése után újra támadhat az FTC.

35. perc: Szucsánszki hetesből talál be. 10-16. Szucsánszki aztán kiáll két percre. Technikai hibát fújnak az MKC ellen: most nem a játékvezetők a legnépszerűbbek a csarnokban.

34. perc: Kovács P. lövése a kapufán csattan. Újabb FTC-gól. 10-15.

33. perc: Klujber a kapufát találja el, aztán gyorsan vissza is szerzi a labdát a vendégcsapat, Malestein ezúttal eredményes. 10-14.

32. perc: Malestein labdát szerez, aztán labdavezetés közben a lábára pattintja.

31. perc: Folytatódik a mérkőzés. Szemerey védi Kovacsics lövését.

30. perc: Kovacsics középről szerez gólt. 10-13. Újabb gól már nincs, vége az első félidőnek.

28. perc: Lépéshiba miatt lövésig sem jut el a hazai akció. Márton szerez gyors gólt. 10-12. Hudák passza nem jó, Szemerey védése annál inkább.

27. perc: Háfra pattintott átlövése a hálóban. 10-11.

26. perc: Passzívból lő kétkapufás gólt Kovacsics. 10-10. A labda azonban gyorsan visszakerül a fővárosiakhoz.

25. perc: Márton lövését Szemerey védi, de utána a fővárosiakhoz pattan a labda, Kovács A. eredményes ismét. 9-9. Kovács P.-től jön a gyors válasz. 10-9.

24. perc: Kovács A. eredményes a jobb szélről. 9-8. Lépéshiba miatt veszít labdát a Mosonmagyaróvár.

23. perc: Hetest lőhetnek a vendégek, és lerántásért Tóth Esztert is kiküldik két percre. Herczeg jön, és lábbal védi Klujber büntetőjét. Labdát veszít az MKC, de sikerül visszazárni.

22. perc: Mezhúzásért két percre kiküldik Horváth Bernadettet.

21. perc: Szemerey védi Márton lövését. Szélsőtől, Katonától jön az újabb gól. 9-7.

20. perc: Pattintott lövés a bal felsőbe Kovács Patríciától. 8-7.

19. perc: Horváth B. góljával ismét vezet a hazai csapat. 7-6. Háfra egyenlít. 7-7.

18. perc: Kovacsics eredményes. 6-6. Kovács P. bejátszása nem jó, de nincs gól a túloldalon sem, belemenés miatt.

17. perc: Szemerey véd, a gyors indítása pontos, Horváth B. lövése szintén: vezet az MKC. 6-5. Elek Gábor időt kér.

16. perc: Malestein lövését védi Szemerey.

15. perc: Csiszár-Szekeres lövését védi Szemerey. Kovács Anett kiáll két percre. Hetes a túloldalon, Katona Flóra értékesíti. 5-5.

14. perc: Katona remek góljával ismét egyre olvad a hazaiak hátránya. 4-5.

13. perc: Bölk lövését Szeremey védi. Védés a túloldalon is.

12. perc: Behnke beállóból. 3-5. Kovács P. lövése középre tart, Janurik védeni tudja.

11. perc: Passzívban az MKC. Tóth lövi ki a bal felsőt. 3-4.

10. perc: Janurik kapja le a levegőből jobbszélső, Kovács A. ejtését.

9. perc: Időt kér a hazai vezetőedző, Gyurka János. Horváth kapja a bejátszást, a kapufát találja el. Kovács Patríciát kiállítják két percre.

8. perc: Labdaszerzés, gyors indítás: Hajtai lövésére visszaér Janurik, de védeni nem tud. 2-3. Szucsánszki átlövése pontos. 2-4.

7. perc: Szemerey Zsófi, a kapus lövi az első mosonmagyaróvári gólt, a saját térfeléről az üres kapuba. 1-3.

6. perc: Kovacsics a kapufát találja el furcsa labdaszerzés után. A gyors indítás után Szekerest kiküldik két percre, Tóth pedig büntetőt lőhet. Janurik védi a hetest, még várat magára az első hazai gól.

5. perc: Bölk eredményes. 0-3.

4. perc: Kovacsics ziccerét védi Szemerey.

3. perc: Behnke eredményes beállóból. 0-1. Labdát veszít az Óvár, a gyors kontra végén Szemerey véd. Ismét hiba csúszik a hazai akcióba, Horváth lövi a második FTC-gólt. 0-2.

2. perc: Passzívból a sáncot találja el Tóth.

1. perc: Remek a hangulat az UFM Arénában, szép számmal érkeztek a fővárosból is szurkolók. Fehérben az FTC, feketében az MKC. A játékot a hazaiak kezdik.

Gyurka János együttesétől legalább ilyen teljesítmény kell a szerdán 18.30 órakor kezdődő, FTC elleni találkozón is, ha szeretné tartani a lépést a fővárosi alakulattal.

– Egy Ferencváros elleni mérkőzés minden esetben a kézilabdázás ünnepe, amely előtt most érezzük a fokozott érdeklődést, várakozást – nyilatkozta Gyurka János, az MKC edzője. – A zöld-fehérek nagyon magabiztos játékkal mutatkoztak be a Vác ellen a bajnokságban, azt is egyértelműen bebizonyítva, hogy idén nagyon erős játékoskerettel rendelkeznek. Kiváló légiósokat igazoltak, akikkel így már minden poszton, tulajdonképpen két sorban vannak válogatott játékosaik. Abban pedig biztos vagyok, hogy nagyon odafigyelnek majd a szerdai találkozóra, sőt, vélhetően erődemonstrációra is készülnek ellenünk. Rendkívül nehéz találkozóra számítunk tehát, ahol kizárólag akkor lehetünk eredményesek, ha az általuk diktált gyors tempóban minimálisra tudjuk csökkenteni a hibáink számát. A lányokat természetesen feldobta a debreceni siker, ami lassan már meg is érett bennük. A magyar bajnokságban vannak igazán embert próbáló találkozók, ahol felesleges előzetesen az esélyekről beszélni. Hazai pályán viszont szeretnénk úgy bemutatkozni, hogy továbbra is pozitívan éljük meg a bajnokságot. Meg akarjuk tisztelni a közönségünket, az ellenfelünket azzal, hogy maximális teljesítményt nyújtunk.

Szemerey Zsófi számára pikáns lesz a meccs, hiszen nyáron a Fraditól érkezett Mosonmagyaróvárra: „Jelentősen átalakult a Ferencváros a nyáron. A bajnokságban más célokért küzdünk majd, de én azt gondolom, egy találkozón biztosan lesz számunkra is esély, amit meg kell próbálnunk megragadni.”