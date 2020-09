Női kézilabda NB I – Második bajnokiját játssza az ETO, idegenben kezd az MKC

Danyi Gábor alakulata az Audi-arénában a Kisvárdát fogadja, az MKC a DVSC ellen lép pályára 18 órától.

Ma 18 órakor az Audi-ETO már a második bajnokiját játssza: Danyi Gábor alakulata az Audi-arénában a Kisvárdát fogadja. A zöld-fehérek kedden az Érd ellen magabiztos győzelmet arattak (35–17), most egy kicsit nehezebb találkozóra számít a szakember, de hozzátette: a cél nem is lehet más, mint a két pont megszerzése és a hibák számának csökkentése, főleg az ellenfél kapuja előtt.

„Az első meccsen is rengeteg ziccert hagytunk ki, ami most belefért, de nem lesz mindig így. A koncentrációban mindenképpen több kell” – fogalmazott a szakember, aki Görbiczre és Puhalákra még mindig nem számíthat, de az első mérkőzést kihagyó Faluvégi jó eséllyel visszatérhet. Danyi Gábor annyit mondott: nem kockáztatnak, de ha van esély a jobbszélső játékára, akkor pályára küldi. Már csak azért is, hogy Lukácsnak is legyen pihenésre lehetősége.

Nehéz sorsolás

A Motherson-Mosonmagyaróvár ma este hatkor a DVSC elleni idegenbeli találkozóval kezdi meg a szezont.

Gyurka János, a nyáron kinevezett vezetőedző szerint nehéz megtippelni, milyen játékerőt képvisel csapata a többiekéhez képest:

„Az első fordulók után kapunk pontos képet arról, hogy jelenleg hol tartunk, hogyan sikerült a felkészülésünk. Az edzőmérkőzéseken vegyes képet mutattunk. Volt, amikor vissza tudtuk adni az edzéseken gyakorolt elemeket, azonban akadt olyan találkozó is, amikor ez nem sikerült. Az viszont egyértelmű, hogy az otthonában nagyon hatékony, sokat és gyorsan futó DVSC ellen a hazai, Siófok elleni felkészülési találkozón mutatott teljesítményre lesz szükség. Azzal a koncentrált, a védekezésben szervezett, a támadásokban pedig pontos játékkal kimondottan élvezetes, ki-ki mérkőzést tudnánk játszani a Főnix-csarnokban. Bizakodó vagyok, de tudom, a sikerhez szinte tökéletesen kell alkalmaznunk majd azt a játékrendszert, amit tanultunk, valamint nekem is hiba nélkül kell irányítanom a csapatot. A sorsolásunk egyébként nem könnyű, hiszen a Debrecen után olyan erős csapatok következnek, mint az FTC, az MTK és a Vác.”