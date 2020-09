Női kézilabda NB I – Győzelem mindkét meccsen: Audi ETO-Kisvárda 33-20 és DVSC-Mosonmagyaróvár 30-31

Az Audi ETO simán győzött, a Mosonmagyaróvár nagy csatában verte a Debrecent.

Audi ETO-Kisvárda 33-20 (18-8)

Edzői és játékos nyilatkozatok a meccs után (forrás: gyorietokc.hu)

Danyi Gábor: „Szeretnék gratulálni a Kisvárdának! Hosszú lefolyású, jól megtervezett támadásokat vezettek ellenünk és jó kézilabdát játszottak. A második félidő közepéig mi irányítottunk, az utolsó 15 perc nem teljesen úgy alakult, ahogy terveztük, de tanulunk a hibáinkból és kijavítjuk őket. Zárt hatosfalat próbáltunk játszani, ami az első félidőben nagyon hatékonynak bizonyult és gyors támadásokat tudtunk vezetni belőlük. A keddi mérkőzéshez képest sikerült javulnunk, dolgozunk tovább.”

Silje Solberg: „Nagyon stabil védekezést mutattunk az első félidőben, amely mögött könnyű dolgunk volt nekünk, kapusoknak – könnyen tudtam olvasni a lövéseket. Próbáltuk az ellenfél erősségeit kivenni és innentől kezdve kicsit szenvedősebbé vált a támadójátékuk, mi tudtunk futni és tudtuk irányítani a mérkőzést. A második félidőben próbáltuk az első harminc perc játékát folytatni, de még van mit javítanunk ezen. Összességében úgy gondolom, jó munkát végeztünk.”

Bakó Botond: „Gratulálok a Győrnek a győzelemhez! Sajnos az első félidőben eldöntötték a mérkőzést. Az történt, amire számítottunk, de sajnos nem tudtuk hatástalanítani őket. Nem voltunk elég hatékonyak védekezésben, de a második félidőben a távoli zónából lőtt góljainknak köszönhetően eredményesebbek tudtunk lenni. A védekezésünk is nagyobb ellenállást mutatott, ezáltal kapusaink is védésekhez juthattak. A második félidő pozitív számunkra, de tudjuk, hogy sokat kell még tanulnunk.”

Dombi Luca: „Először szeretnék gratulálni az ETO-nak! Készültünk erre a mérkőzésre, de a Győr nem a mi szintünk. Szerencsére sikerült szorosabb második félidőt produkálnunk, próbáltuk lassítani a játékukat hosszú támadásvezetéssel.”

DVSC-Mosonmagyaróvár 30-31 (15-14)

A Mosonmagyaróvár fél perccel a vége előtt lőtt találattal nyert a DVSC vendégeként 31-30-ra.

Debrecen: GIEGERICH – Bánfai 1, KOVÁCS ANNA 11 (4), Vámos P. 3, Tóvízi 1, DESPOTOVIC 6, Vantara-Kelemen 2. Csere: Csapó Kyra (kapus), Hornyák D. 1, Bordás 2, Vukajlovic 1, ARANY 2, Petrus. Edző: Köstner Vilmos

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – KATONA 4, GYIMESI, KOVÁCS P. 2, HORVÁTH B. 6, SZARKOVÁ 4, HAJTAI. Csere: HERCZEG (kapus), TÓTH E. 9 (2), HUDÁK 1, TILINGER 3, HOLESOVÁ 2, SIRIÁN, DOMOKOS, LANCZ. Edző: Gyurka János

Hétméteresek: 6/4 illetve 2/2

Kiállítások: 8 perc illetve 16 perc

A bajnoki rajton a DVSC a minden játékosára számíthatott, az MKC gárdájából viszont hiányzott a betegségéből lábadozó balszélső, Stranigg Zsófia.

A hajrában Kovács Anna volt a hazai csapat nyerő embere, aki szinte nem is tudott hibázni, az MKC azonban nagyon szorgalmas csapatmunkával, négy perccel a befejezés előtt is fel tudott zárkózni egyetlen találatra. Sőt Tóth Eszter büntetője után az egyenlítés is sikerült, Herczeg Lili pedig bemutatott két bravúrt, ami után 30-30-as állásnál, másfél perccel a befejezés előtt az MKC vezethetett támadást. Az izgalmak a tetőfokra hágtak, mert mindkét csapat elhibázta a befejezés, amikor az utolsó másodpercekben érkezett Tóth Eszter és szétbombázta kaput.

Köstner Vilmos: – Féltem ettől a találkozótól, mert nyolc oldalt írtam az MKC csapatáról és három felkészülési mérkőzésüket is megnéztem. Szégyellem magam azért, hogy olyan csapatom van, amelyiknek nem tudtam az információkat átadni, nem tudtam megtanítani, hogy mit kell tennünk. A találkozó legnagyobb részében pontatlanok, fegyelmezetlenek voltunk, nem volt súlya a csapatunknak, a végjátékban pedig négy hibával saját magunkat vertük meg.

Gyurka János: – Végig nagyon magas iram jellemezte a mérkőzést, a sok futás, az erő, a technika dominált. Tudtuk tartani a lépést ezekben a Debrecennel, sőt voltak olyan periódusok, amikor mi diktáltuk a tempót. Az első félidőben még nem voltunk igazán határozottak, de végig a mérkőzésben maradtunk, ami döntő tényező volt. A véghajrában ugyanis néhány bravúros egyéni teljesítménnyel sikerül megszereznünk a győzelmet. Nagyon komoly sikert értünk el, amire büszkék vagyunk, megerősít bennünket abban, hogy tovább kell haladnunk ezen az úton.

Beharangozó – Pénteken este 6 órakor az Audi-ETO már a második bajnokiját játssza. Danyi Gábor alakulata az Audi-arénában a Kisvárdát fogadja. A zöld-fehérek kedden az Érd ellen magabiztos győzelmet arattak (35–17), most egy kicsit nehezebb találkozóra számít a szakember, de hozzátette: a cél nem is lehet más, mint a két pont megszerzése és a hibák számának csökkentése, főleg az ellenfél kapuja előtt.

„Az első meccsen is rengeteg ziccert hagytunk ki, ami most belefért, de nem lesz mindig így. A koncentrációban mindenképpen több kell” – fogalmazott a szakember, aki Görbiczre és Puhalákra még mindig nem számíthat, de az első mérkőzést kihagyó Faluvégi jó eséllyel visszatérhet. Danyi Gábor annyit mondott: nem kockáztatnak, de ha van esély a jobbszélső játékára, akkor pályára küldi. Már csak azért is, hogy Lukácsnak is legyen pihenésre lehetősége.

Nehéz sorsolás

A Motherson-Mosonmagyaróvár ma este hatkor a DVSC elleni idegenbeli találkozóval kezdi meg a szezont.

Gyurka János, a nyáron kinevezett vezetőedző szerint nehéz megtippelni, milyen játékerőt képvisel csapata a többiekéhez képest:

„Az első fordulók után kapunk pontos képet arról, hogy jelenleg hol tartunk, hogyan sikerült a felkészülésünk. Az edzőmérkőzéseken vegyes képet mutattunk. Volt, amikor vissza tudtuk adni az edzéseken gyakorolt elemeket, azonban akadt olyan találkozó is, amikor ez nem sikerült. Az viszont egyértelmű, hogy az otthonában nagyon hatékony, sokat és gyorsan futó DVSC ellen a hazai, Siófok elleni felkészülési találkozón mutatott teljesítményre lesz szükség. Azzal a koncentrált, a védekezésben szervezett, a támadásokban pedig pontos játékkal kimondottan élvezetes, ki-ki mérkőzést tudnánk játszani a Főnix-csarnokban. Bizakodó vagyok, de tudom, a sikerhez szinte tökéletesen kell alkalmaznunk majd azt a játékrendszert, amit tanultunk, valamint nekem is hiba nélkül kell irányítanom a csapatot. A sorsolásunk egyébként nem könnyű, hiszen a Debrecen után olyan erős csapatok következnek, mint az FTC, az MTK és a Vác.”