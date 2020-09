Női kézilabda NB I – Bajnoki meccsel kezd az Audi ETO az Érd ellen

A Bajnokok Ligája végjátéka helyett sűrített bajnoki programmal kezd a győri együttes.

Az Audi-ETO női kézilabdacsapata úgy kezdte el június végén a felkészülést, hogy ezen a héten a Bajnokok Ligája 2019/20-as szezonjának végjátékát rendezik a budapesti Papp László-arénában. Az európai szövetség azonban végül lefújta a négyes és a nyolcas döntő tervezetét is, így a győriek ma 18 órakor hazai környezetben az Érd ellen az NB I-et kezdik meg.

A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti, ugyanakkor a nyári edzőmeccsekkel ellentétben ezen a mérkőzésen már lehetnek nézők az Audi-arénában.

Ma 18 órakor az NB I nyitómérkőzésén az Audi-ETO az Érd gárdáját fogadja az Audi-arénában. A győriek a szokottnál hosszabb felkészülésen vannak túl, mert a karantén után úgy álltak munkába, hogy eredetileg ezen a héten a Bajnokok Ligája négyes – más verzió alapján nyolcas – döntőjét rendezik a Papp László-arénában. Ez végül elmaradt, így menet közben kicsit újra kellett tervezni, de végül a tervezett munkát elvégezték a zöld-fehérek.

A felkészülési mérkőzéseket az utolsó kivételével mind megnyerték a zöld-fehérek, az utolsó, a főpróba azonban nem igazán sikerült, a nyolcgólos vereség az FTC otthonában váratlan volt, de Danyi Gábor vezetőedző szerint ebből nem kell komoly következtetéseket levonni.

„Nyilván nem szerettünk volna kikapni, főleg ilyen különbséggel, de ez a meccs már elmúlt, a soron következő feladatra koncentrálunk, így az Érd legyőzésére – kezdte Danyi Gábor. – Ellenfelünknél sok minden változott az elmúlt hónapokban, nem igazán pozitív irányba fordultak a dolgok, amit nagyon sajnálunk, mert egy jó Érdre szüksége lenne a magyar kézilabdának. Mi mindenesetre megadjuk a tiszteletet minden ellenfelünknek, így az érdieknek is, maximális koncentrációval lépünk pályára és természetesen szeretnénk győzelemmel kezdeni a szezont. Emellett a felkészülési meccseken látott erényeinket szeretnénk ismét megmutatni, a hibáink számát pedig lecsökkenteni.”

Azzal kapcsolatban, hogy a BL végjátékának lefújása mennyire törte meg a csapat munkáját, motivációját, így nyilatkozott a győriek vezetőedzője:

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem nyomta rá a bélyegét pár napig a munkára, de profik vagyunk, hamar túl kellett tenni magunkat ezen. Eleve rendhagyó felkészülésünk volt, a szokottnál korábban kezdtünk, viszont a hosszú kihagyás miatt mindenki kiéhezve várta az edzéseket. Most pedig az jelenti az új helyzetet, hogy a tervek szerint még sűrűbb program vár ránk, mint korábban. Sok bajnoki mérkőzést kell lejátszani december végéig, aztán ott a BL csoportköre is. Nálunk megszokott a szerda-hétvége ritmus, de most mégis nagyobb kihívás előtt állunk. Ráadásul a koronavírus miatt szinte napról napra változhat a helyzet, így nemcsak a szakmában kell folyamatosan újratervezni, hanem a klubvezetésnek is gyorsan kell reagálnia az esetleges változásokra. Annak örülünk, hogy jelenleg úgy fest, nézők előtt tudunk játszani, mert ne feledjük, ez az egész elsősorban értük van, az edzőmeccseken megtapasztaltuk, milyen üres lelátó előtt játszani. Nem a legkellemesebb, szó se róla” – mondta Danyi Gábor, aki elárulta: Stine Oftedal már pályára léphet ma, Görbicz Anita várhatóan két hét múlva, Puhalák Szidónia pedig szeptember végén lehet teljes értékű.