Női kézilabda NB I – Audi ETO-Békéscsaba – a koronavírus miatt elmaradt a meccs + videó

A vendégek egyik játékosánál felmerült a koronavírus gyanúja. Mivel negatív teszteredményt a 18 órai kezdés után 75 perccel sem tudtak bemutatni a vendégek, kénytelenek voltak azt nyilatkozni, hogy nem tudnak kiállni az ETO ellen. Így 10-0-val a győri csapat kaphatja a győzelemért járó két pontot.

19.55 – Egyik játékosának koronavírus-fertőzés gyanúja miatt nem állt ki a Békéscsaba a Győri Audi ETO KC otthonába kiírt keddi mérkőzésére a női kézilabda NB I-ben. A vendégek időben megérkeztek a találkozóra, de jelezték, hogy az egyik játékosuk nem érzi jól magát, azonban nem tudták igazolni, hogy negatív koronavírusteszttel rendelkezik. A szabályok értelmében 1 óra 15 percet vártak a felek, és mivel ekkora sem lett negatív tesztje a békéscsabai kézilabdázónak, nem játszották le az összecsapást. A fontos Bajnokok Ligája-sorozat előtt álló győriek ezt megelőzően két mérkőzést játszottak az NB I új szezonjában és mindkétszer győztek, míg a békéscsabaiak eddigi egyetlen találkozójukat elveszítették.

Percről percre:

19.15 – Ahogy sejteni lehetett: a hazaiak kispadjáról elkezdtek elpakolni a stábtagok, majd Szabó Tamás közölte, hogy a Békéscsaba nem tud kiállni a mai meccsen. A vendégek egyébként már a bemelegítésre sem jöttek a pályára.

18:45 – A bejelentés hírére sokan elhagyták a nézőteret. Akik maradtak, azok most az ultrák dobolását hallgathatják.

18:20 – A Békéscsaba egyik játékosával „gond van” – jelentette be Szabó Tamás, a Győri Audi ETO KC részéről. A vendégek játékosát, aki koronavírusra utaló tüneteket mutatott tesztelték, de nincs még eredmény. A szövetség szabályzata értelmében ilyenkor a csabaiaknak 75 perce van, hogy negatív eredményt mutasson be. Ha ez nem történik meg, akkor arról kell nyilatkozniuk, hogy nem tudnak kiállni a mérkőzésre, és ebben az esetben a győriek 10-0-s gólkülönbséggel kapják a győzelemért járó pontokat.

Szóval egyelőre várunk.

17:50 – A mérkőzés kezdése technikai okok miatt fél órát csúszik – jelentették be a helyszínen.

Előzmények – Kedden este 6 órakor NB I-es mérkőzésen a Békéscsabát fogadja az Audi-ETO női csapata. Egy héten belül ez a harmadik bajnokija lesz a zöld-fehéreknek, akik az első két meccsüket könnyedén nyerték – az Érd és a Kisvárda ellen –, ennek ellenére Danyi Gábor vezetőedző nem volt maradéktalanul elégedett.

„A két pont megszerzése hazai pályán kötelező feladat – kezdte a szakember. – Ahogyan az lesz a békéscsabaiak ellen is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a játékunkban minél kevesebb legyen a hiba. Azt gondolom, az Érd-meccshez képest legutóbb, a Kisvárda ellen csökkent ezek száma, de még mindig van hova javulni. Persze nem is most kell feltétlenül csúcsformában lenni, hiszen a lényeges dolgok nem most dőlnek el, bajnokot nem szeptember legelején hirdetnek.”

A szakember megjegyezte, érdekes módon most támadásban akadozik jobban a gépezet, így ennek kijavítására törekednek. Danyi Gábor annyit tett még hozzá, hogy nagy valószínűség szerint Görbicz Anita nemcsak másodedzői minőségben ül majd a kispadon, hanem pályára is lép. Így már csak Puhalák Szidóniára nem számíthatnak a győriek.