Női kézilabda – Korán kell a csúcsforma

A játékosok már a nyári szabadságukat töltenék, ám a járvány mindent átírt.

A közelmúltban ért volna véget a szezon a női kézilabdában és a játékosok már a nyári szabadságukat töltenék. A koronavírus-járvány azonban mindent átírt, így az az érdekes helyzet állt elő, hogy az előző két hét volt gyakorlatilag a passzív pihenő az Audi-ETO női csapatának játékosai számára, ettől a héttől pedig ismét elkezdték az egyéni munkát, hogy június 24-én, a felkészülés első napján jó állapotban kezdhessék meg a közös munkát.

„Speciális lesz az előttünk álló néhány hónap. Ilyen korábban még sosem volt és reméljük, nem is lesz, de annyiban igazságos, hogy minden csapatot ugyanúgy érint ez az egész – kezdte Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője.

– Míg korábban hét-nyolc hetet szántunk arra, hogy a szezon rajtjára készen álljunk, most tíz-tizenegy hetet készülünk együtt. Ráadásul nagy valószínűség szerint rögtön olyan eseménnyel kezdődik, más megközelítésből folytatódik a szezon, hogy ott már szükség lesz a csúcsformára.”

A győriek szakvezetője a szeptember 5–6-i Bajnokok Ligája négyes döntőre utalt, ami előtt elképzelhető, hogy 3-án az egymeccses negyeddöntőket is megrendezik. A tervek szerint egyébként egy héttel később már a 2020/21-es BL-szezon venné kezdetét, tehát igencsak belehúznak a csapatok már az elején.

„Ilyen hosszú szünet után még sosem kellett felépíteni egy felkészülést sem. Noha a játékosok egyénileg becsülettel dolgoztak, edzettek, így azt gondolom, az erőfejlesztéssel, az állóképességgel nem lesz akkora gond, ám a játékkapcsolatok és a dobómozdulatok hiánya alapos elővigyázatosságot igényel, hogy ne legyen sérülés. Kiemelt szerep jut most csapatorvosainknak, dr. Balogh Péter és dr. Szálasy László iránymutatásai szerint edzünk majd, végzünk koronavírustesztet is a játékosokon és a stábtagokon” – folytatta a szakember, aki elmondta: a felkészülési program nagyjából összeállt.

„Jó előre tájékoztattuk a játékosokat, mert azért figyelembe kell venni a járványügyi előírásokat is. Bár folyamatos a lazítás, a szabályok országonként még eltérőek lehetnek. Az esetleg szükséges kéthetes karantént is bele kellett kalkulálni, mert nem lenne szerencsés, ha játékosok akár pár napra is kiesnének ilyen ok miatt a munkából” – tette hozzá Danyi Gábor.

Több külföldi játékos egyébként még a hazájában tartózkodik, de például a norvég Veronika Kristiansen és a francia Beatrice Edwige már Győrben végzi az előírt feladatokat.

Ami biztos, hogy a munkát Balatonbogláron, a NEKA központjában kezdik a győriek, majd Győrben folytatják a felkészülést, és tervben van egy külföldi edzőtáborozás is. Az edzőmeccseket is folyamatosan köti le a klub, ebben a Siófok és a Ferencváros is partner, így BL-szintű ellenfelekkel szemben készülhet a szeptemberi négyes vagy nyolcas döntőre a csapat.

Danyi Gábort megkérdeztük a szövetségi kapitányi feladatairól is, de a szakember csak annyit mondott: egyelőre nincs új információjuk, kapitánytársával, Elek Gáborral várják a fejleményeket.

Szintén nem dőlt még el, hogy lesz-e új játékos belső posztra. Az elmúlt napokban felvetődött annak lehetősége, hogy a szeptember 5–6-i hétvégéig a montenegrói jobbátlövő, Katarina Bulatovic marad Győrben, de erről sincs még konkrétum.