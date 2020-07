Női kézilabda – Danyi Gábor szerint kiváló fizikai állapotban vannak a Győri Audi ETO játékosai

Danyi Gábor vezetőedző szerint kiváló fizikai és lelkiállapotban vannak a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának játékosai.

A tréner a felkészülési mérkőzések kezdete előtt tartott sajtónyilvános edzésen az MTI-nek elmondta, hogy a koronavírus-járvány okozta három hónapos edzéskiesés után „háromszoros akarással és hozzáállással kezdték el a munkát a lányok, és inkább visszafogni kell őket, nehogy megsérüljenek”.

„Nagyon ügyelünk arra, hogy lépésről lépésre építsük fel őket”

– fogalmazott a szakvezető, aki hozzátette, a Bajnokok Ligája szeptemberre tervezett négyes döntőjének elmaradása miatt átalakították a felkészülést, amelybe kétszer három nap pihenőt iktattak. Délelőttönként fizikai alapozó, délutánonként pedig egyelőre könnyedebb labdás edzést tartanak. Kiemelte, hogy kiváló fizikai állapotban vannak a kézilabdázók, mert a három hónap során otthon készültek. „Polarórát kaptak, amellyel mindenkit ellenőrizni tudtunk, de a munkamorál és a hozzáállás ebben az időszakban is fantasztikus volt” – mondta. Danyi elárulta, hogy játékosai mostanság „minden idők legjobb eredményeit produkálják”, ezért bizakodó.

A cél a 2020/21-es szezonban sem kisebb, minthogy „mindig és mindenhol nyerjen a csapat”, vagyis őrizze meg elsőségét a hazai bajnokságban és a Magyar Kupában, valamint jusson be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, ahol a lehető legjobban kell szerepelnie – mondta Danyi Gábor. Hozzáfűzte, az eredmények eléréséhez minden feltétel adott, és „mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy Győr egy olyan hely, ahol minden nap minden órájában produkálni kell és bírni a nyomást”. Az edzőmérkőzések július 30-án kezdődnek, először a Debrecen ellen lépnek pályára, majd az MTK, a Ferencváros és a Siófok következik. Ezek a csapatok „olyan ellenfelek, amelyek kellenek a felkészülésünkhöz, hogy elérjük azt a szintet, amit szeretnénk” – mondta. A magyar bajnokság szeptember első, a Bajnokok Ligája-csoportkör pedig a második hétvégén indul. Danyi Gábor „óriási csalódásnak” nevezte, hogy a BL négyes döntő idén elmarad, mert „az opciók között ez nem szerepelt”.

„Sajnáltuk, de átbeszéltük a lányokkal és lezártuk” – mondta.

Ugyanezt erősítette meg az MTI-nek Görbicz Anita is, aki az idei szezontól nemcsak játékosként, hanem másodedzőként is segíti a csapatot. Elmondta, hogy a Balatonbogláron tartott egyhetes edzőtábor jól sikerült, az edzések napról napra lettek keményebbek, amely három hónap kihagyás után jó volt.

„Mindenki nagyon lelkes, és várta, hogy visszajöhessünk edzeni” – mondta. Meglátása szerint a csapat „meglepően jó állapotban van”, a tesztfutásokon is jó eredményeket értek el. Másodedzői pozíciójára kitérve úgy fogalmazott, csapattársai eddig is hallgattak rá, ezért ezzel szerinte nem lesz gond. Hozzátette ugyanakkor, hogy egyelőre ő is a régi formáját szeretné visszanyerni.