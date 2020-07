Női kézilabda BL – Mutatjuk a Győri Audi ETO csoportellenfeleit

Az EHF bécsi központjában rendhagyó módon online rendezvény keretében kisorsolták a 2020/21-es DELO Női Kézilabda Bajnokok Ligája csoportjait.

A csoport

1. Metz HB

2. Rosztov-Don

3. Vipers Kristiansand

4. Team Esbjerg

5. FTC Rail Cargo Hungária

6. CSM Bukarest

7. Bietighem

8. Krim Ljubljana

B csoport

3. Buducnost Podgorica

4. BV Borussia 09 Dortmund

5. CSZKA Moszkva

6. Brest Bretagne HB

7. Odense Handbold

8. Podravka Vegeta

„Azt gondolom. mindegy melyik csoportba kerültünk volna, mert a másik oldalon is vannak bombaerős ellenfelek. Ebben a nyolcasban is vannak ugyanolyan erős csapatok, mint a másikban. A kiegyensúlyozott mezőny és az új lebonyolítás miatt is el kell felejteni a 10-15 gólos könnyed sikereket, szinte minden meccs rangadónak számít majd. Nem csak idegenben, de otthon is kőkeményen meg kell majd küzdenünk a győzelmekért”