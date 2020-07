Női kézilabda – Audi ETO: meccs 145 nap után

Az Audi-ETO női csapata 145 nap után játszott újra mérkőzést. Danyi Gábor együttese a Debrecen ellen lépett pályára edzőmérkőzésen a NEKA balatonboglári központjában.

DVSC–Audi-ETO 24–42 (10–24)

A győri góllövők: Nze Minko 6, Fodor 5, Kristiansen 5/1, Edwige 4, Kurtovic 4, Amorim 3, Brattset 3, Faluvégi 3, Lukács 3, Oftedal 3, Hansen 2, Görbicz 1.

Glauser kisebb nyakfájdalom miatt kimaradt a keretből, így Leynaud kezdett a kapuban, a mezőnyben Görbicz, Oftedal, Brattset, Amorim, Kurtovic és Faluvégi kapott lehetőséget.

Villámrajtot vettek a zöld-fehérek, a 13. percben már 12–2-re vezettek. Hátul szinte áthatolhatatlan volt a fal, a debreceniek kapuja előtt pedig tetszés szerint érte el góljait a győri gárda. Negyedóra után több cserét is eszközölt a győriek vezetőedzője, érkezett Kristiansen, Nze Minko, Edwige és Hansen. Ez sem törte meg a lendületet, tizenöt gólosra nőtt a különbség (22–7). Ebből a szünetre tizennégy meg is maradt (24–10).

A második játékrészben Solberg kezdett az Audi-ETO kapujában, és rögtön védést mutatott be, míg Lukács az ellentámadásból meglőtte első győri gólját. Ebben a játékrészben már kiegyenlített volt a játék, mindkét edző keverte a kártyákat, a végére is nőtt még a győri előny, és 40 gól fölé is eljutott a csapat (42–24).

Az Audi-ETO vasárnapig készül Balatonbogláron, hétfőtől Győrben folytatódik a munka, a következő edzőmérkőzést pedig pénteken 17 órakor az MTK ellen játssza az Audi-arénában.

Danyi Gábor így értékelte a látottakat: – A vártnál is jobb teljesítményt nyújtottunk, ezt a tempót, ezt az intenzitást szeretnénk a szezonban, de nem gondoltam volna, hogy már most ennyire pörögnek a lányok. Jól játszottunk, ám azért ne értékeljük túl a produkciót. Ez csak egy edzőmeccs volt, folytatni kell tovább a munkát.