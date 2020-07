Nemeskéren teljesen megszűnhet a foci, eladhatják a futballpályát

A kicsivel több mint kétszáz lelket számláló Sopronhoz közeli Nemeskéren teljesen megszűnhet a foci. Az egyetlen pályát ugyanis eladhatja az önkormányzat. A játéktérből várhatóan legelő lesz.

Igaz, bajnokságban már régóta nem indítottak csapatot Nemeskéren – legutoljára a 2003/2004-es idényben szerepelt hivatalos pontvadászatban az együttes – a település egyetlen focipályáját szinte naponta használják fiatalok és felnőttek. Hamarosan azonban nem lesz hol focizniuk, mert úgy tudják, az önkormányzat eladja a futballpályát. Ezt állítja Tószegi Zsolt, aki egyébként a település önkormányzatának egyik képviselője, bár ezúttal magánemberként nyilatkozott.

„Az elő ciklusban, amikor én még egyébként nem voltam képviselő, sajnos visszaminősítették a területet, s már nem számít sportcélú ingatlanak, így bárminek lehet használni” – kezdi Tószegi Zsolt, aki korábban maga is a helyi csapatban futballozott, s manapság is gyakran húz futballcipőt.

„Sokunknak szívügyünk ez a pálya, mi is és még az édesapáink is futballoztak. Naponta nagyjából tíz-tizenkét gyerek szokott itt focizni, a füvet mi szoktuk kaszálni, hogy legalább egy kispályányi területen lehessen játszani. Úgy fest, a területet most eladja az önkormányzat és akkor nem lehet majd itt többet futballozni. Igaz a közeli Lövőn tudnánk játszani, csak pénzért, ugyanis ott fizetni kéne a pályabérlést. Amúgy meg miért kéne egy másik faluban játszanunk, amikor mindezt ellenőrzött, biztonságos környezetben megtehetnék a saját falujukban is a gyerekeink? – kérdez vissza az egykori futballista, aki attól fél, legelő lesz egykor szebb napokat és sok csatát megélt pálya.

„Azt még meg is értenénk, ha mondjuk utcát nyitnának, s jöhetnének fiatalok a faluba, de úgy tudom egy olyan, nem is helyi illető a vevő, aki állattartásra kívánja hasznosítani a területet. Tehenek legelészhetnek majd futball helyett a focipályán” – tette hozzá keserűen Tószegi Zsolt, aki azt is elárulta, egy összejövetellel már el is köszöntek a játéktértől.

„Nemrég tartottunk egy pályabúcsúztatót. Szép számmal, több csapatban, mintegy százan jöttünk össze, szinte mindenki, aki korábban itt futballozott, hogy egy tornával közösen emlékezzünk. Ezt az összejövetelt sem támogatta az önkormányzat, teljes mértékben mi álltuk a költségeit. Sajnálom, hogy Nemeskéren akadnak olyanok, nem gondolnak a jövőre. Pedig szerencsére egyre több a fiatal, s ha nem is mostanában, de velük lenne remény, hogy előbb vagy utóbb újraéledjen a településen a futball.”

A tervezett eladással kapcsolatban természetesen megkerestük a nemeskéri önkormányzat vezetőjét is, ám a polgármester asszonyt nem értük el. Azt az információt kaptuk, hogy a jövő hét közepe fele tudunk vele beszélni.