NEKA Kupa – Döntőben a Mosonmagyaróvár

Motherson-Mosonmagyaróvár Vasas SC 39-25 (21-9)

Augusztus 28. péntek 16.15 óra – Balatonboglár, NEKA csarnok, 150 néző

Vezette: Marton Zsófia – Szabó Eszter

Mosonmagyaróvár: Szemerey – Katona 7 (1), Gyimesi, Kovács P. 1 (1), Horváth B. 4, Szarková 3, Hajtai 1. Csere: Herczeg (kapus), Tóth E. 4 (2), Lancz 1, Sirián 3, Holesová 7, Domokos 1, Kellermann 3, Hudák 2, Tilinger 2. Edző: Gyurka János

Vasas: Kántor – Kovács N. 1, Pénzes 3 (1), Ivanics 5 (1), Hadnagy 4, Speth, Tóth M. 2. Csere: Soltész (kapus), Cifra, Szilovics, Nagy Zs. 1, Ács 3, Imrei 1, Szatmári 3, Bréda 2, Takács. Edző: Penszki Gergely

Hétméteresek: 4/4 illetve 3/2

Kiállítások: 10 perc illetve 6 perc

Gyurka János: – Az első harminc perc volt a jobb, amikor el is döntöttük a mérkőzést és koncentráltan kézilabdáztunk. A folytatásban is megvolt az akarat, de akkor már több volt a hiba és ezeknek a számát még mindig csökkentenünk kell a bajnoki találkozókon. Mindenkinek tudtunk megfelelő játéklehetőséget adni, ami a felkészülés jelenlegi szakaszában fontos volt. Örülök annak, hogy szépen fokozatosan Tilinger Tamara is visszatér, mert vele még hatékonyabbak, ötletesebbek lehetnek a támadásaink.