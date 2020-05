NB III foci – Tizenegyen távoznak a Credobus-Mosonmagyaróvár csapatától

Labdarúgás. Hivatalos közleményben jelentette be a Credobus-Mosonmagyaróvár NB III-as együttese, hogy kik azok, akik a következő szezonban is náluk játszanak, illetve melyik tizenegy labdarúgó távozik a szezon lezárásakor 8. helyen tanyázó csapattól.

„Lassan újraindul az élet a Wittmann Antal parkban is. A 2020/2021-es idényről egyelőre semmit sem tudni – sem azt, hogy mikor kezdődik a pontvadászat, sem azt, hogy kik lesznek az ellenfelek –, ettől függetlenül klubunk háza táján is elkezdődött a következő szezon előkészítése. A szakmai stáb összetétele nem változik, a jövőben is Varga László irányítja a felnőttcsapatot, munkáját Borbély Attila másod­edzőként, Boros Tamás pedig kapusedzőként segíti. Ezzel szemben a játékoskeretben több változás is történt. Az már biztos, hogy a tavalyi csapatból tizenhárman a következő szezonban is kék-fehérben folytatják” – írta a klub.

Akik maradnak: Heinrich Márk, Gyergyádesz Márton (kapusok), Bakos Bence, Bohner Roland, Bölönyi Bence, Debreceni András, Jasarevic Mahir, Kozma Richárd, Laki Balázs, Nagy Kevin, Nagy Lionel, Szalka Dominik, Tamás Attila.

Távoztak: Czár Richárd, Darázs Péter, Dobrovolszki Jenő, Forgács Péter, Lakatos Gergő, Mundi Roland, Pongrácz Viktor, Szegi Vince, Sziklási Gergely, Tóth Dániel, Vadász Viktor.