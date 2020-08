NB III foci – SC Sopron–Lipót presztízsrangadó + hétközi forduló

Győr-Moson-Sopron megyei párharccal folytatódik az NB III Nyugati csoport, bár az eddigi erőviszonyok vendégsikert ígérnek: a harmadik fordulóban az újonc és még nyeretlen SC Sopron a mezőny egyik legjobb csapatát, a Lipótot fogadja. A Mosonmagyaróvár és a Ménfőcsanak idegenben lép pályára.

SC Sopron–Lipót Pékség

Sopron, Városi Stadion, 17.30. V.: Kovács G.

Az osztályban újonc Sopron két forduló után pont nélkül áll, ám a leghűségesebb városban bíznak abban, hogy népes szurkolótáboruk segítségével meglepetést tudnak okozni a mai mérkőzésen.

Horváth Csaba, az SC Sopron vezetőedzője: „Nem ilyen eredményre számítottunk a THSE ellen, de a mérkőzés képe alapján lehetett volna akár a javunkra is három-egy. A meccs fordulópontjaiból rosszul jöttünk ki, mert rossz döntéseket hoztunk. Két napunk volt arra, hogy megfelelően felkészüljünk a Lipót ellen. Semmilyen következtetést nem vonunk le abból, hogy a legutóbbi körben otthon ikszeltek a szintén újonc Gárdonnyal. A bajnokság elején kell jó néhány forduló, mire kikristályosodnak a mezőny erőviszonyai. Nagyon fontos mérkőzések előtt állunk, hiszen a hétvégén mi fogadjuk a Gárdonyt, minél több pontot kell szereznünk. A Lipót ellen hajtós, taktikus és nagyon nehéz meccset, valamint győzelmet várok. Baranyai eltiltása lejárt, ő visszatérhet a védelem közepébe.”

A tavaly nagyszerűen szereplő Lipót két újonccal játszott eddig ebben a bajnokságban, mindkettővel hazai pályán. A THSE Szabadkikötőt 6–2-re legyőzte, míg meglepetésre a Gárdonnyal 2–2-re végzett.

Varga Péter, a Lipót Pékség vezetőedzője: „Sopronban megpróbálunk javítani a vasárnapi döntetlen után. Optimista vagyok, mert a játékunk rendben volt, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, ezekből sajnos csak kettőt tudtunk értékesíteni. Végigtámadtuk a kilencven percet, de a Gárdony kapusa bravúrok sorozatát mutatta be, olyan labdákat is kivédett, hogy alig hittem a szememnek. A két gólunk mellett lőttünk hat kapufát. A Sopron jó csapat, ők is minőségi játékosokkal erősítettek, a két vereségük nem tükrözi híven a tudásukat. Nem lesz könnyű mérkőzés, de mindenképpen nyerni szeretnénk.”

BKV Előre–Credobus Mosonmagyaróvár

Sport u., 16.00. V.: Zimmermann.

Az óváriak egy döntetlennel és egy győzelemmel, vagyis jól kezdték a szezont, míg a BKV egy vereséggel és egy döntetlennel rajtolt.

„Ettől függetlenül nehéz mérkőzésre számítok, hiszen ellenfelünk régóta meghatározó csapata a harmadosztálynak, rutinos szakemberrel az élen. A vasárnap-szerdai ritmusra is fel kellett készülni, de ezzel együtt pontot, pontokat szeretnénk szerezni, győzelemre játszunk a BKV otthonában – emelte ki Varga László vezetőedző, aki még nem számolhat a lábadozó Debreceni játékával.

Nagyatád–Szabi-Qualit-Ménfőcsanak

Nagyatád, Mudin Imre Sportcentrum, 17.30. V.: Altorjay.

A Ménfőcsanak egyelőre nem szerzett pontot, ahogy mai ellenfele sem a bajnokságban.

„Szükségünk van pontokra, így most kifejezetten örülök, hogy gyorsan javíthatunk a hétvégi hazai vereség után. Bízom benne, hogy ezt a csapat is így gondolja, s összekapja magát a folytatásra. Nem lebecsülve az újoncot a győzelem a célunk” – szögezte le Rozmán László vezetőedző.