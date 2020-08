NB III foci – Szerdai meccsek: a megyei csapatok hazai pályán a siker igényével

Az NB III Nyugati csoport 6., szerdai fordulójában mind a négy csapatunk hazai pályán szerepel. Mindegyikük életében fontos lenne a három pont megszerzése.

Sza-Bi Qualit-Ménfőcsanak–Balatonfüred

Ménfőcsanak, 16.30. V.: Kovács I.

Felcsúton sokáig vezetett a Ménfőcsanak, de vereség lett a vége. Most a sereghajtó ellen mindenképp szükség lenne a jó eredményre.

„A hetvenedik percben elfogy­tunk, s az egyenlítő találat után összeestünk, ami elgondolkodtató. Nincs is más lehetőségünk, javítanunk kell a hozzánk hasonló helyzetben lévő fürediek ellen. Sajnos többen is megsérültek, Sánta, Koncsag biztosan nem játszhat, s kérdéses Kerékgyártó és Németh L. játéka, de bízom benne, akik ott lesznek a pályán, azok tudni fogják, miről szól ez a mérkőzés” – fogalmazott Rozmán László vezetőedző.

SC Sopron-tatabánya

Sopron, Városi Stadion, 17.30. V.: Muhari.

Két újonc csapat találkozik ma egymással annyi különbséggel, hogy a Tatabányának 12, míg a Sopronnak csak 2 pontja van. A hazaiak mindenképpen szeretnék megszerezni első győzelmüket a remélhetően most is népes szurkolótáboruk előtt.

Horváth Csaba vezetőedző: „Sokadszor mondjuk, hogy az első sikerre várunk, de remélem, hogy ez most valóban meg is születik. Ezen a héten két újonccal játszunk, ezeken a meccseken minél több pontot akarunk szerezni. Úgy látom, a fejek rendben vannak az öltözőben, de azért a sikerélmény hiányzik a srácoknak is. Rutinos játékosainkra támaszkodva, hazai közönségünk előtt mindenképpen le akarjuk győzni a Tatabányát.”

Lipót Pékség-Nagyatád

Lipót, 17.30. V.: Juhász.

A Lipót eddigi teljesítménye a tavalyi önmagához képest csalódás, de ma itt az alkalom a javításra a rutintalan Nagy­atád ellen. Legutóbb Tatabányán gólt is kapott – az edző korábban a védekezés hibáit tartotta az egyik fő gondnak – és ki is kapott a csapat.

Varga Péter vezetőedző: „A feladat az, hogy megoldjuk a védekezésünket. Az elmúlt öt meccset figyelembe véve értékes pontokat veszítettünk, ezt a negatív sorozatot mindenképpen meg kell állítanunk. Ebben a bajnokságban nincs könnyű és nincs nehéz meccs, mindig küzdeni kell, mert csak az hozhatja meg a sikert. A Nagyatád újonc csapat, kevés információnk van róluk, de az mindent elmond az együttesről, hogy vasárnap négy gólt rúgott a Szabadkikötőnek. Nagy Olivér és Nyári Martin sérült.”

Credobus Mosonmagyaróvár–ZTE II

Mosonmagyaróvár, 17.30. V.: Molnár R.

Továbbra is jó formában robog a Mosonmagyaróvár, a Lajta-partiak legutóbb Komáromban is megeszerezték a három pontot, s nem adnák lejjebb ezúttal sem.

„Hazai pályán egyértelműen a győzelem megszerzése a cél, sok múlhat azon, hogy milyen összeállításban, mennyi visszajátszóval áll ki majd ellennünk a zalaegerszegi együttes. Felkészültünk több variációra is, meglátjuk, ez mire lesz elég. Ami biztos, már a szezon elején kijelentettem, hogy egységesnek érzem a csapatunkat, a jó eredmények pedig még jobban összekovácsolják a társaságot” – árulta el a találkozó előtt Varga László vezetőedző.