NB III foci – A középmezőnybe várják magukat

A hétvégén megkezdődik az NB III őszi idénye.

Megyénk csapatai közül a kedden a Lipót Pékség és a Credobus Mosonmagyaróvár felkészüléséről és rajt előtti helyzetéről írtunk. Szerdán az SC Sopron és a Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak következik.

Meglepetésre készülnek

Az SC Sopron együttese újoncként indul a harmadik vonalban. A csapat és Horváth Csaba vezetőedző is bizonyítási vágytól fűtve várja a vasárnapi nyitányt.

„A tervünk a stabil szereplés, amin a biztos középmezőnybeli helyezést értjük, de a titkos célunk az, hogy az élmezőnyben végezzünk – mondja Horváth Csaba. – Fiatal, ambiciózus csapatunk van és ezeket az edzéseken és a nyári mérkőzéseken is tapasztaltam. A koronavírus-járvány miatt a felkészülésünk elég rövid volt, de a játékosaink odatették magukat a munkában, így nincs okom panaszra. A különböző posztokra olyan futballistákat akartunk igazolni, akik minden téren segítséget jelentenek a számunkra.”

Nyolc érkező volt a soproni piros-fehéreknél, zömében olyan játékosok, akik valamilyen módon kötődnek a klubhoz.

„Már a megyei bajnokságban is erős csapatunk volt és úgy érzem, ezt tovább sikerült erősítenünk – folytatja Horváth Csaba. – Olyan profi szemléletű futballistákat igazoltunk, mint például Harangozó, Pető vagy Kustor, akik NB-s osztályban szereztek rutint. Ők már tudják, milyen érzés nyomás alatt játszani a mérkőzéseken. Ezt a tapasztalatot át tudják majd adni a fiataloknak.”

Sopronban a szurkolók egy része kitartott a megyei bajnokságban is a helyi futball mellett, az SC Sopronnal együtt most ők is egy szinttel feljebb léphetnek.

„Mindent megteszünk azért, hogy a közönségünk az NB III-ban is jól szórakozzon, hiszen kölcsönösen fontosak vagyunk egymásnak” – említette végül Horváth Csaba.

Cél a látványos futball

Ménfőcsanakon többé-kevésbé sikerült elvégezni a tervezett munkát, de Rozmán László vezetőedző szerint még van hova fejlődnie csapatának.

„Nagyrészt megvalósítottuk, amit elképzeltünk, s a tervezett igazolások is kilencven százalékban létrejöttek. Kiderül, hogy mire lehetünk képesek, mert fiatal játékosok érkeztek, akiknek hozzá kell szokniuk az NB III-hoz, de próbáltam olyan labdarúgókat hozni, akikben a jövőre nézve látom a potenciált. Egy középső védőt még mindenképpen szeretnénk igazolni, s egy gólerős támadó is mindig jól jön, ami viszont gond, hogy ezek a játékosok elég sokba kerülnek a klubnak” – kezdte az edző, aki a felkészülés tapasztalatairól is beszélt.

„Vegyes érzések vannak bennem, mert voltak jó periódusaink és mutattunk szép dolgokat a pályán, de a hibák is kijöttek az erősebb csapatok ellen” – folytatta Rozmán László.

„Elsősorban megalkuvás nélküli játékot várok a csapatomtól az idényben, amit igyekszünk tartalommal megtölteni. Fontos a stabilitás, de szeretnénk a támadások terén előbbre lépni és nézőcsalogató játékot bemutatni” – mondta elképzeléseiről a szakember.

Rozmán László szerint óriási teher lesz mindenkinek a 20 csapatos bajnokság, így első körben a tízbe jutást tűzte ki célnak és kíváncsian várja a szereplést.