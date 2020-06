NB II foci – Ők voltak Gyirmóton a bűnbakok

Eddigi története során háromszor is komoly büntetést kapott a Gyirmót, amely ezeket elkerülve talán már korábban is feljuthatott volna az élvonalba. Megkérdeztük az akkori esetek főszereplőit, mennyire érezték magukat hibásnak

Bár szerepelt már az élvonalban egyszer a Gyirmót – Bene Ferenc irányításával 2016-ban nyerte meg a másodosztályú bajnokságot az együttes, s indult el ezután az NB I-ben, amelytől az idény után el is búcsúzott –, a kék-sárgák korábban többször is közel kerültek az első osztály kapujához. Ám hiába volt eredményes a pályán az alakulat, három alkalommal komoly hibát vétett az egyesület adminisztrációért felelős stábja.

Még 2006-ban a Felcsút óvása után kilenc pontot vontak le a csapattól, mivel a versenykiírás szerint a másodosztályú felnőttmérkőzésen két 21 éven aluli, magyar állampolgárságú játékosnak kellett volna végig a pályán lennie, ám a gyirmótiaknál szereplő, erdélyi származású kapus, Sánta András – hiába hitték és állították róla Gyirmóton –, hivatalosan nem volt magyar. A Gyirmót végül csupán 7. lett akkor bajnokságban.

„Az előző kiírásban engem választottak az év kapusának, nagy reményeket fűztem a következő idényhez –mesélte a ma már 35 éves kapus.

– Jóhiszeműen engem szerepeltettek az egyik fiatalként, de nekem erről fogalmam sem volt. Sajnos még nem volt meg a magyar állampolgárságom, s jellemző, hogy az akkori gyirmóti technikai igazgató csak annyit tudott hozzáfűzni a büntetéshez: „András, te akkor is magyar vagy!” Nem éreztem hibásnak magam, a vezetők s a csapattársak sem hibáztattak. A pályafutásomat egyáltalán nem befolyásolta az eset, hiszen a gyirmóti időszak után még az élvonalban is szerepelhettem. Játszhattam Siófokon, az ETO-ban, Pécsett és a Honvédban” – tette hozzá Sánta, aki napjainkban az NB III-as Ménfőcsanak egyébként kétdiplomás, remek kapusa.

A következő idényben a csapat egyik frissen igazolt labdarúgója, Pirka Tamás három összegyűjtött sárga lap után – ebben az esetben automatikusan egy mérkőzéseltiltás járt – szerepelt. A csapatnál – de ahogy aztán kiderült, az MLSZ-nél sem – nem számoltak a játékos korábban, Bajcson begyűjtött színes kártyájával.

A gyirmótiakat négypontos levonással sújtották, így a 4. helyen végeztek a 2007/2008-as bajnokságban. Pirka 2012-ben igazolt el Gyirmótról, s azóta is az osztrák, jelenleg ötödik ligás Pomogy játékosa.

„Nem volt világos, hogy játszhatok-e, kockáztattunk, s nem jött be. Aztán elegem lett a magyar valóságból. Ki akartam próbálni magam Ausztriában, és úgy néz ki, hogy ez be is jött. Nagyon jól érzem magam a csapatomban, ahol már nyolc éve alkalmaznak, s azt gondolom, ez önmagáért beszél” – nyilatkozta a klubjában korábban edzőként is dolgozó futballista.

Nemcsak 2016-ban, hanem 2009-ben is bajnok lett az NB II-ben a Gyirmót, akkor azonban adminisztrációs hiányosságok miatt nem indulhatott el az élvonalban.

Hiába lett aranyérmes a Kiprich József irányította alakulat, az MLSZ elutasította a Gyirmót licenckérelmét, miután a klub nem nyújtott be bizonyos pénzügyi jellegű dokumentumokat, s ezeket többszöri felszólítás után sem pótolta. Pedig a klub akkori technikai vezetője, Pintér Dávid azt állította: a licenc-

adó testület megtévesztette, arról tájékoztatták, hogy a leadott hiánypótlások megfelelőek. A klubvezetés az egyetemi tanulmányait épp befejező, ám ezen a téren tapasztalatlan fiatalembert bízta meg a licenckérelem, illetve a nevezéssel kapcsolatos teendők intézésével.

„Még mindig sokszor eszembe jut az a gyirmóti időszak, ám nem a hiba miatt, hanem hogy mennyire jó volt a csapat, a közösség tagja lenni – meséli Pintér Dávid. – Bár sok drukker engem vélt felelősnek, még ma sem hiszem, hogy valóban én voltam a vétkes. Ami biztos, akkor még nem volt ilyen profizmus a klubnál, így napjainkban elképzelhetetlen, hogy ne kapjon licencet a Gyirmót. Az eset után még egy évig dolgoztam a csapatnál, ott senki nem hibáztatott. Aztán eltávolodtam a labdarúgástól, s azóta is egy sikeres céget vezetek. A csapat meccseire ritkábban jutok ki, de még mindig a Gyirmótnak szurkolok.”