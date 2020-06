NB II foci – Lipták tovább futballozna

Ahogy arról korábban beszámoltunk, múlt héten bejelentette a Gyirmót, hogy három lejáró szerződésű labdarúgójával – Koltai Tamással, Lipták Zoltánnal és Villám Balázzsal – nem hosszabbít, míg Tóth Bencével közös megegyezéssel szerződést bont. A klubnál fiatalításban gondolkodnak, erről árulkodik az is, hogy mind a négy játékos harminc évnél idősebb.

A korábbi válogatott hátvéd Lipták Zoltán tavaly januárban érkezett a kék-sárgákhoz az élvonalbeli DVTK-tól, ám az akkori alapember idén már nem sokat játszott.

„Nagy reményekkel igazoltam Gyirmótra, hiszen esélyesek voltunk a feljutásra és nem is ment rosszul a játék. Akkor Szepessy László és Hannich Péter kezdőként számítottak rám, ám egy hullámvölgy miatt sajnos nem sikerült feljutnunk. Idén Csertői Aurél vette át a csapatot és azóta alig kaptam lehetőséget. Az embernek mindig döntést kell hoznia, de csak utólag derül ki, hogy az helyes volt-e. Ettől függetlenül sok sikert kívánok a Gyirmótnak” – mondta a távozó 35 éves játékos, aki tisztában van vele, hogy már nem lesz fiatalabb.

„Előfordulhat, hogy valóban fiatalításban gondolkodnak Gyirmóton, hiszen idősebb játékosok távoznak és Németh Bencét például a posztomra igazolták. Az megint jó kérdés, hogy jelenleg ki tudna többet segíteni, de ha azt nézzük, hogy a jövő szempontjából ki játszhat tovább a klubnál, akkor kézenfekvő a döntés” – folytatta Lipták, aki a jövőbeli terveiről is beszélt.

„Mindenféleképpen szeretnék még játszani, ameddig lehet. Több megkeresésem is van itthonról, persze nem a legmagasabb osztályból. Szerencsére sosem bajlódtam sérüléssel, fizikálisan is teljesen rendben vagyok és edzést is alig hagytam ki a pályafutásom során. Úgy gondolom, hogy NB II-es szinten legalább egy-két év még van bennem, sőt… Mindenesetre ha ez nem jönne össze, akkor sem szeretnék elszakadni a labdarúgástól: megvan az A licences edzői képesítésem, így ebben az esetben a pálya széléről folytatnám” – nyilatkozta Lipták Zoltán.