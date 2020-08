NB II foci – Fontos párharcok: ETO-Nyíregyháza, Siófok -Gyirmót szerda 19 óra

A Merkantil Bank Ligában a 6. fordulót rendezik szerdán. A még nyeretlen WKW ETO az első győzelem reményében fogadja a Nyíregyházát, a Gyirmót FC Győr pedig Siófokon folytatná jó sorozatát.

WKW ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus

Győr, ETO Park, 19.00. V.: Szilasi.

Már öt forduló után nehéz helyzetbe került a patinás hazai csapat, ugyanis nyeretlenül kiesőhelyen áll a bajnoki táblázaton. A sikertelenség miatt a Tuifel–Herczeg edzőpáros lemondott, a helyüket ideiglenesen a Király–Nicsenko–Stark trió vette át.

Az ETO számára csak a győzelem lenne elfogadható eredmény, kérdés, hogy negyvennyolc óra alatt a frissen megbízott szakemberek milyen új impulzusokat tudnak átadni a csapatnak. A jelenlegi helyzetben a szurkolók hathatós támogatására is szükség lehet, hogy megszülessen az ETO idei első győzelme az élcsoportba tartozó Nyíregyháza ellen.

Király József vezetőedző helyett egyik segítője, Igor Nicsenko nyilatkozott: „Két meccsre kaptunk megbízást és az idő rövidsége miatt főként mentalitásban szeretnénk segíteni a csapaton, szeretnénk feltüzelni a játékosokat és bízunk benne, hogy jól fogunk kijönni az elkövetkezendő néhány napból.”

BFC siófok–Gyirmót FC Győr

Siófok, 19.00. V.: Gaál A.

Értékes skalpot szerzett legutóbb az egyre magabiztosabban szereplő Gyirmót, a kék-sárgák a nemrég még élvonalbeli Debrecent győzték le (a klub hivatalos jelentése szerint a találkozót 2300 néző tekintette meg az Alcufer Stadionban) 1–0-ra. Ma a korábban szintén NB I-ben szereplő Siófok lesz a Csertői Aurél irányította együttes ellenfele.

„Bár a Siófok is jó csapat, szerencsére tudunk erőt meríteni az elmúlt mérkőzéseinkből. Akadnak sérültjeink és muszáj kicsit frissíteni is, bízom benne, hogy akik most lehetőségehez jutnak, élnek majd a bizalommal. A három pont megszerzése Siófokon is célunk” – szögezte le a gyirmóti vezetőedző.

A további párosítás: Budaörs–Vasas, Szentlőrinc–Kaposvár, 17.30. DVSC–Szeged, 18.00. Haladás–Ajka, Csákvár–Pécs, Békéscsaba–Soroksár, Kazincbarcika–Dorog, 19.00.

A bajnokság állása

1. Ajka 5 4 0 1 14 – 3 12

2. Gyirmót 5 4 0 1 9 – 4 12

3. DVSC 5 3 1 1 8 – 2 10

4. Nyíregyháza 5 3 1 1 5 – 2 10

5. Szolnok 5 3 1 1 6 – 5 10

6. Dorog 5 3 1 1 6 – 6 10

7. Vasas 5 2 3 0 11 – 6 9

8. Békéscsaba 5 2 3 0 6 – 4 9

9. Haladás 5 2 2 1 11 – 6 8

10. Pécs 5 2 2 1 7 – 4 8

11. Budaörs 5 2 0 3 6 – 7 6

12. Kazincbarcika 5 1 2 2 5 – 6 5

13. Soroksár 5 1 1 3 2 – 5 4

14. Siófok 5 1 1 3 8 – 14 4

15. Szentlőrinc 5 1 1 3 4 – 11 4

16. Kaposvár 5 0 4 1 6 – 7 4

17. DEAC 5 1 0 4 4 – 9 3

18. WKW ETO FC 5 0 3 2 5 – 8 3

19. Szeged 5 0 2 3 3 – 8 2

20. Csákvár 5 0 2 3 4 – 13 2