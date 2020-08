NB II foci – FC Ajka–WKW ETO FC Győr – vasárnap 1 9 óra

Az ETO tavaly is Ajkán kezdte a bajnokságot, akkor 1–0-ás győzelemmel tért haza.

FC Ajka–WKW ETO FC Győr

Ajka, 19 óra. V.: Barna G.

A győri zöld-fehéreknél vezetőedzői minőségében tétmérkőzésen vasárnap mutatkozik be Tuifel Péter, aki korábban Herczeg Miklós „párjaként” megbízott szakemberként már dolgozott az első csapattal.

„Természetesen emiatt van bennem egy kis izgalom, feszültség, de nagy várakozás mindenképpen – kezdi Tuifel Péter. – A csapat tagjai is nagyon várják a rajtot, náluk az izgalom helyett inkább egy egészséges rajtlázat tapasztalok.”

Az ETO tavaly is Ajkán kezdte a bajnokságot, akkor 1–0-ás győzelemmel tért haza.

„Ezt az eredményt most is elfogadnám – mondja mosolyogva a vezetőedző. – Nagyon remélem, hogy a vasárnapi meccsen viszontlátjuk azokat a játékelemeket, amiken az elmúlt hetekben dolgoztunk és a felkészülési mérkőzéseken részben meg is mutatkoztak. A helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítani akarunk, de ez legkevésbé rajtunk, edzőkön múlik. De valahogy úgy vagyok vele, minél több helyzetet dolgozunk ki, a nagy számok törvénye alapján többet értékesítünk azokból.”

Sérülése miatt Bagira és Szabadosra nem száímthat a szakvezető.

Az 1. forduló párosítása, ma: Kaposvári Rákóczi–Nyíregyháza Spartacus, 20 óra. Vasárnap: Soroksár–DEAC, 17.30 óra. DVSC–Budaörs, 17.45 óra. Pécsi MFC–Dorog, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre, Szolnoki MÁV–Szentlőrinc, BFC Siófok–Szombathelyi Haladás, 19 óra. Vasas–Kolorcity Kazincbarcika, 20 óra.