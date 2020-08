NB II foci – A Szentlőrinc ellen lép pályára a Gyirmót

A hétvégi rajtot követően ma újabb mérkőzésekkel folytatódik a Merkantil Bank Liga.

Szentlőrinc SE–Gyirmót FC Győr

Kozármisleny, 17.30 óra. V.: Németh Á.

A Gyirmót villámrajtot vett vasárnap a Csákvár ellen: Heffler triplájával gyorsan eldöntötte a három pont sorsát. A Csertői-alakulat ezúttal az újonc Szentlőrinc ideiglenes otthonába, Kozármislenybe látogat a három pontért.

„Hétvégén, úgy gondolom, fegyelmezetten játszottunk, mi rúgtuk az első gólt és jobbak is voltunk az ellenfelünknél. A Szentlőrinc agresszív, gyors játékot játszó, rendkívül harcos csapat, így nagyon masszívnak kell lennünk védekezésben és jól kell sáfárkodni a helyzeteinkkel. Emellett még bátrabb játékot várok a csapatomtól – mondta Csertői Aurél. – Több csapaton is látszik a hosszú kihagyás, de nem lehet erre a formára fogni, egyszerűen nyerni kell. Hét meccset kell lejátszanunk egy hónap alatt, ami rengeteg, ezért fontos lesz a regeneráció és a rotálás. Vogyicska Bálint megsérült, így már most akad problémánk, de ezt a hetet túl kell élni.”