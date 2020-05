Mindenkinek kell a sikerélmény

Korábban NB I-es labdarúgó volt, a válogatottban is bemutatkozott, de kézilabdakapuban is védett a győri Szünstein Mónika, aki napjainkban sérült diákokkal dolgozik, edzősködik, és a Speciális Olimpia Mozgalom erőemelő szakágának vezetője.

„Az ETO elődjében, a Patent-Ciklámenben – majd Győri Női FC – játszottam az NB I-ben és egy mérkőzésen pályára léptem a felnőttválogatottban is. Később elvégeztem a labdarúgóedzői tanfolyamot, 2010 óta pedig a győri Szabóky Adolf Szakiskolában tanítok, értelmileg sérült sportolókkal foglalkozom. Még abban az évben csatlakoztam a Speciális Olimpia Mozgalomhoz. Egy évvel később, 2011-ben alapítottuk meg a Staféta DSE-t, amelyben edző és elnök is vagyok. A diákjaink mellett tanárok és ép partnerjátékosok is tagjai az egyesületnek” – kezdte a sportvezető, akit pár éve a SO magyarországi szervezete kért fel szövetségi kapitánynak és szakmai vezetőnek.

„Az első számú sportágam a labdarúgás, de nagyjából két éve szükség volt valakire, aki összefogja az erőemelő szakágat az olimpia előtt. Ekkor kértek fel szövetségi kapitánynak. Elvégeztem az erőemelők edzőképzőjét is. Egy évvel ezelőtt Abu-Dzabiban volt az olimpia, ahol a két legjobb magyar erőemelő három aranyat és öt ezüstöt nyert” – folytatta Szünstein Mónika, akinek több tanítványa is nyert már olimpiai érmeket.

„Rengeteg sportágban vannak csapataink a Staféta DSE-ben, amelyekkel rendszeresen indulunk versenyeken. Ha a gyerekek valamilyen sportot megkedvelnek és szeretnének játszani, akkor igyekszem elsajátítani azt, hogy megtaníthassam nekik. Az egyik ilyen speciális sportág a padlóhoki, amiben többszörös olimpiai bajnok Magyarország, a legutóbbi csapatban több győri sportoló is képviselte az egyesületet. Úszásban van Európa-bajnokunk, illetve két, a játékokon negyedik helyet szerzett sportolónk. Az olimpiát nyert labdarúgócsapatban is szerepelt két győri játékos. Mindezek mellett versenyzünk floorballban, kosárlabdában, röplabdában, atlétikában, síelésben, tollasban, de a gyerekekkel kipróbáltuk a teniszt, az asztaliteniszt és a bowlingot is” – mondta.

Az egyesületben a legfőbb cél, hogy a gyerekeknek sportolási lehetőséget biztosítsanak, de nemcsak az iskolások versenyeznek, hanem a korábbi diákok is rendszerint tagok maradnak.

„Nagyjából kétszázan vagyunk az egyesületben, de vannak olyan versenyek, ahol nem tagok is nevezhetnek a csapattal, így volt olyan, hogy egy labdarúgó grassroots tornára ötven játékossal utaztunk. A speciális olimpiánál nincs korhatár szerinti megkötés, minden torna előtt divízionálják a csapatokat, hogy mindenkinek legyen sikerélménye. Így külön játszanak például az enyhe és a középsúlyos fogyatékossággal élő sportolók. Ami megkötés van, hogy a csapatsportágak esetében mindig egyel több sérült sportolónak kell a pályán lennie, mint épnek” – fogalmazott Szün­stein Mónika, aki hozzátette: az egyesület leginkább pályázatok útján és támogatásokból tudja magát fenntartani.

A győriek a Speciális Olimpia Mozgalom nemrég indult kampányaiból is tevékenyen kiveszik a részüket. Elindították a #MaradjOtthonSpeciálisOlimpikon elnevezésű kezdeményezést, és csatlakoztak a nemzetközi szervezet által indított kampányhoz, amely a #VirtualHigh5, vagyis „Adj egy pacsit!” néven az összetartozást szimbolizálja. Itthonról is több híresség támogatja őket, így Csepregi Éva, Zoltán Erika és Sárközi Anita énekesnő, DJ Dominik lemezlovas és Vincze Ottó korábbi válogatott labdarúgó, aki emellett partnerjátékos is a győri egyesületben.