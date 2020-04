Mindannyian nagyon büszkék a Fehér-díjra

Több éve hagyomány a Győri ETO-nál, hogy díjat kap a klub adott évben legtöbbet fejlődött utánpótláskorú játékosa.

2003-ban az akkor még 17 esztendős Priskin Tamás kapta meg az elismerést. A támadó nagyszerű karriert futott be azóta, fiatalon Angliában légióskodhatott, megfordult Oroszországban, Izraelben és Szlovákiában is. A nemzeti együttesben 63 alkalommal szerepelt, s címeres mezben 17 gólt ért el. Játszott a Ferencváros, majd a Haladás színeiben, s nemrég „hazatért” a jelenleg NB II-ben szereplő ETO-ba.

Fehér Miklós 2004-es tragikus halála után a díjat az egykori kiváló támadóról nevezték el, amelynek így még nagyobb lett a rangja. Bár az első átadás óta rengeteg víz lefolyt a Rábán, több tulajdonosa is akadt a patinás klubnak, szerencsére a hagyományt ma is ápolják az ETO-nál. Az elmúlt években Onódi Ákos, Kovács Krisztián, Szánthó Regő és Kalmár Olivér kapta meg a díjat. A sors fintora, hogy – bár Kalmár egyelőre kölcsönben van a Vasasnál – Kovácson kívül ma már egyik játékos sem az ETO mezében futballozik. A tehetséges kapus, Onódi Angliában, az Aston Villa akadémiai csapatánál profiskodik, Szánthót pedig a Ferencváros igazolta le, ám jobbára a fővárosiak fiókcsapatában, az NB II-es Soroksárban lép pályára.

Kíváncsiak voltunk, mi lett az első három Fehér-díjas futballistával. Érdekesség, hogy közülük van, aki még mindig futballozik, egyikük viszont teljesen elszakadt a labdarúgástól.

Fontosabb lett az iskola

A 2004-es évben Kun Attila kapta meg a díjat. Ő egy igazi ETO-család tagjaként érdemelte ki az elismerést, szülei ugyanis szertárosként még most is a klub alkalmazásában állnak, egyik testvére pedig ugyancsak az ETO-ban futballozott.

„Sokáig nem maradtam az ETO-ban, a díj utáni következő idényben kölcsönben már Gyirmóton játszottam. Elmondhatom, hogy bronzérmes is voltam az NB II-ben. Gyirmótról aztán Lipótra kerültem, de ott már a futball mellett inkább a tanulásra koncentráltam. Aztán Kapuvár következett, ahol a megyei első osztályban négy évig szerepeltem. Rövid csanaki kitérő után Bácsára igazoltam, ahol jelenleg is futballozom. Persze munka mellett, mivel a diploma megszerzése óta egy bankban, finanszírozóként dolgozom. Visszagondolva, bár meglepett, hogy én kaptam 2004-ben a díjat, hiszen voltak nálam akkoriban jobb labdarúgók is a csapatban, rengeteget dolgoztam abban az évben. Tényleg sokat fejlődtem, s ma is úgy érzem, nem érdemtelenül választottak engem” – emlékezett vissza a ma már 35 esztendős Kun Attila.

Szakácsként dolgozik

2005-ben Sarus Balázs lett az ETO legtöbbet fejlődő utánpótlás-játékosa. Ő 2008-ig futballozott aztán a zöld-fehéreknél.

„Az ETO-ból az NB II-es DAC-hoz kerültem, majd Pápára igazoltam, ahol az élvonalban is szerepeltem. Később Balmazújvárosban, Kecskeméten és Nyíregyházán is játszottam, majd visszatértem a megyébe, s a Csorna, majd rövid időre a Győrszemere játékosa voltam. A díj természetesen hatalmas megtiszteltetés volt számomra győriként, a tragikus körülmények közt elhunyt, fiatal Fehér Miklós minden sportoló példaképe volt és még most is az szerintem. Talán labdaszedő voltam, amikor testközelből is láthattam azt a győri csapatot, amelyben ő is szerepelt. Fantasztikus élmény volt. Szerettem volna olyan pályafutást befutni, mint ő, de nem sikerült. Azt szokták mondani, hogy a futballhoz szerencse is kell, nekem abból nem volt sok, rengeteg sérülés hátráltatott. Az elszántsággal úgy érzem, nem volt gond, igaz, nyilván sok mindent máshogy csinálna ma már az ember érettebb, higgadtabb fejjel. Jelenleg szakács vagyok, korábban Angliában és Ausztriában is dolgoztam, jelenleg egy győri sportbárban van a munkahelyem. Sajnos a futballtól elszakadtam egy ideje, de nagy vágyam, hogy valamilyen formában visszatérjek a pálya közelébe. Hiányzik a foci hangulata, s persze maga a labdarúgás is” – említette a jelenleg 32 éves volt futballista.

Pályafutása egyik legmegtisztelőbb elismerése

A hazai foci nagy tehetségének számított egykor Dudás Ádám, aki a Győri ETO U17-es válogatott középpályásaként tíznapos teszten vehetett részt Londonban az Arsenal vendégeként. Csak a próbajáték után mutatkozott be a hazai élvonalban és írt alá profiszerződést a Rába-parton. Ő volt a győriek Fehér-díjasa 2006-ban. Stabil játékosa lett a korosztályos nemzeti együttesnek s egy alkalommal az Európa-válogatottba is meghívták, kölcsönben a Szpartak Moszkva csapatában is szerepelt. Pályafutását súlyos sérülés nehezítette, ám így is tagja lett a világbajnokságon bronzérmes U20-as válogatottnak. Aztán kölcsönbe Paksra igazolt, de annyira jól ment neki ott a játék, hogy visszakerült Győrbe, ahol 2013-ban bajnok lett az ETO-val. 2015-ben Szombathelyre került, de két év múlva ő is „hazatért” Győrbe, s az akkori NB III-as csapat játékosa lett. Sérülései miatt 28 évesen vonult vissza az aktív labdarúgástól, s szinte rögtön az ETO, majd már az MLSZ alkalmazottjaként a női válogatott masszőre lett.

„A Fehér Miklós-díj számomra az egyik legmegtisztelőbb elismerés, amit a pályafutásom során kaptam. Miki igazi példakép, fantasztikus futballista volt. Megható, különleges élmény volt, amikor tizenhét évesen a róla elnevezett díjat átadták nekem. Leginkább csak a tévében láttam játszani, de sokáig az volt az álmom, hogy egyszer egy pályán szerepelhessek vele. Sajnos ez nem jött össze, de mindig eszembe jut, amikor ránézek a tizennégy évvel ezelőtt kapott serlegre” – mondta a 31 éves Dudás Ádám, aki egyébként nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a későbbiekben edzőként is dolgozzon a honi labdarúgásban.