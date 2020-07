Megyei foci – Új emberekkel új célok Lébényben

Nagy változásokon ment keresztül nemrég a megyei élvonalban szereplő lébényi csapat.

A kisvárosi klub az elmúlt években árnyéka volt önmagának, ám most többen is segítő kezet nyújtottak a klubnak. Nemrég új elnököt választottak a sportkör élére Nagy Csaba személyében, aki az előző félévben még edzőként tevékenykedett Lébényben.

„Januártól vezetőedzőként dolgoztam a csapatnál, szimpatikus közeget ismertem meg benne. A járvány alatt az elnök asszony lemondott, s látva a jelöltek programjait, én is beadtam a jelentkezésemet a posztra. Úgy gondolom, nagy feladat elé nézünk, de az önkormányzat is mellénk állt, s a segítségükkel kilábalhatunk a jelenlegi nehéz helyzetünkből – kezdte az új elnök. – Fordítottan kezdjük az építkezést, hiszen az utánpótlás mellett a nagycsapatnál is akadtak gondok. Első körben szeretnénk, ha újból stabil középcsapat lehetnénk, hogy visszaszerezzük az emberek bizalmát és újból szívesen jöjjenek ki a mérkőzéseinkre. Mivel az elmúlt szezonban beleláttam a felnőttcsapat működésébe, a következő évre egy stabil gerincet szeretnénk kialakítani, így a távozó kapusunk helyére mindenképpen igazolunk mást, ezenkívül belső védőt, irányítót és egy csatárt akarunk hozni, akik köré helyi játékosokból építhetjük fel az együttest.”

Az elnök kiemelte: az utánpótlás rendbetétele hosszabb távú folyamat lesz.

„Fiatalok nélkül nincs jövő, de azért is kell fentről építkeznünk és néhány játékost igazolnunk, hogy az utánpótlásban a gyerekek lássanak perspektívát maguk előtt és akarjanak a felnőttek között játszani. Legalább három év kell, mire az utánpótlásunkból át tudunk emelni pár labdarúgót az első csapatba, de azt hozzátenném, hogy a jelenleg is nagyon fiatal keret nagy része tizenhat és huszonkét év közötti futballista. Szinte az utolsó órában mentettük meg az egyesületet, de bízom benne, hogy sikerül rendet tennünk” – mondta Nagy Csaba, aki az új edzőről is beszélt.

„Mayer János gyerekkori jó barátom, akivel még a MÁV DAC-ban és Ausztriában játszottunk együtt. Egy húron pendülünk mentalitásban és szakmailag is, s úgy gondolom, már többször bizonyított. Nem irigylem, mert eddig rendezettebb körülmények között dolgozhatott, de látszik, hogy motivált, megtalálta a kihívást ebben a feladatban és fel akar építeni valamit. Mellette kialakult a szakmai stáb is: utánpótlás-koordinátorként segíti a munkáját a helyi kötődésű Kovács Zoltán, valamint Czanik Károly, aki nálunk folytatja a pályafutását, de másodedzőként is számíthatunk rá” – nyilatkozta Nagy Csaba.

Mayer János az elnöknél is merészebb elképzeléseket szeretne megvalósítani, s az élmezőnybe vágyik a Lébénnyel.

„A Lébény egy tradicionális csapat, amely meghatározó tagja volt sokáig a megyei első osztálynak, ezt szeretném visszaállítani. A városban nagyon szeretik a futballt, a mai napig kijárnak mintegy háromszázan a mérkőzésekre a gyenge szereplés ellenére is. Helyi emberekre akarunk építeni, hogy ne menjenek el más klubokba játszani az itteni gyerekek, ezért folyamatosan próbáljuk kialakítani a kapcsolatot az iskolával és óvodával, hogy felépíthessük az utánpótlásbázisunkat – mondta a korábban az NB III-as Ménfőcsanakot is irányító szakvezető. – A felnőttekkel a múlt héten megkezdtük a felkészülést és egész jó keret kezd körvonalazódni. Szeretném, ha rövid időn belül eredményesek tudnánk lenni, s ha a lébényi labdarúgás ismét az élmezőnybe kerülne” – fogalmazott Mayer János.