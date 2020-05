Még mindig futballozik az ETO volt szívzűrös játékosa

Czifra Viktort Győrből eltanácsolták, de ennek köszönheti nigériai feleségét.

A múlt héten írtunk Beck Tamás tragédiájáról, 2009-ben az ETO 19 éves labdarúgója egy pápai edzőmérkőzést követően lett rosszul, majd a győri kórházban elhunyt. A fiatal játékos halálát vírusfertőzés és az ehhez társuló fizikai terhelés okozta.

Egy évvel később egy másik fiatal győri labdarúgónál, az akkor 16 éves Czifra Viktornál jelentkeztek ijesztő tünetek. A sportolónak heves szívverése miatt többször is le kellett jönnie a pályáról, s mint kiderült, bármelyik pillanatban meghalhatott volna, akárcsak a volt győri Fehér Miklós, akit Portugáliában ért a végzetes tragédia. Sikerült azonban megoldást találni (Őrangyal vigyázott a játékosra – Kisalföld, 2010. október 27.), a tehetséges futballista a pécsi szívgyógyászati klinikán kapott egy speciális készüléket, amelynek segítségével viszonylag gyorsan kiderült, hogy úgynevezett rohamszerű szívritmuszavara volt. Katéteres műtétet hajtottak rajta végre, s egy hét után újra sportolhatott. Győrött azonban – ahol érthetően tartottak egy esetleges újabb tragédiától –a fiatal labdarúgónak azt javasolták, hagyja abba a versenysportot.

Czifra Viktor ennek ellenére úgy döntött, folytatja a pályafutását. Az ETO után megfordult a Kozármisleny, a PMFC, a Pécsvárad és a Komló csapataiban, tavaly a megyei első osztályban szerepelt.

„Én is, a szüleim is aggódtunk a műtét miatt, de nem volt más választásom, hiszen mindenképp folytatni akartam a focit – emlékezett vissza a nehéz időszakra a ma már 25 éves Czifra Viktor. – A katéteres műtét után egy hét múlva begyógyultak a hegek és minden a régi volt. Győrből azonban el kellett jönnöm, mert az ETO akkori egyik orvosa azt javasolta, hogy hagyjak fel az élsporttal, mert bizonytalan ingereket lát a készülékén keresztül. Valószínű, ezeket egy megfázás okozhatta, ám ezt nem vette figyelembe a doktor úr, így mennem kellett. Pécsen ezeket is elmondtam az orvosomnak, aki engedélyezte számomra a sportot. A műtét óta semmi bajom, évente egyszeri vendég vagyok a pécsi szívcentrumban, de bizonytalan ingerekkel nem találkoztam, s még mindig működik a ketyegőm. Sajnos a pályafutásom során, főleg a győri éveket követően, rengeteg sérüléssel néztem szembe. Öt alkalommal szakadt el a bokaszalagom. Egyik sem jött jókor, így inkább aztán a civil életemre összpontosítottam.”

Az egykori ETO-játékos a történtek ellenére nem bánta meg a győri éveket.

„A klubnál egy életre szóló barátra leltem Csató Martin személyében, aki jelenleg a Vasas védője, s az egyik legbiztosabb pont csapatában. A győri kaland után két évvel elhatároztam, hogy az iskola végeztével külföldre megyek. Már a középiskola előtt azon gondolkodtam, mit kellene tanuljak ahhoz, hogy külföldön is megálljam a helyem. Ezért vettem az irányt a gépgyártás-technológia felé. Időközben megismerkedtem egy nigériai származású hölggyel, a jelenlegi feleségemmel. Ő a pécsi orvosi egyetem hallgatója volt. Kalandnak indult, házasság lett belőle. Nigériában idén februárban két napon át tartottunk esküvőt. Az elsőn ezerötszáz, a másodikon ötszáz vendég volt. Hihetetlen számomra az ő kultúrájuk, teljesen mások náluk a szokások. Jelenleg a németországi Aalenben élünk, mindegyikünk a saját szakmájában dolgozik. Én CNC-megmunkálógéppel, a feleségem, Idara pedig gyermekek gyógyításával keresi a kenyeret. Sok mindent tervezünk, hogy visszamenjünk Magyarországra, az a lista végén helyezkedik el.”

A volt győri labdarúgó nem szakadt el teljesen a futballtól.

„Otthon munka mellett az utolsó években a megyei osztályokat erősítettem, Németországban alacsonyabb osztályban jelenleg is játszom. Persze most már fizetés nélkül, de nem panaszkodom, mert idáig nagyszerűen alakult a sorsom, s remélem, a folytatás is hasonlóan sikeres lesz. Összegezve, szeretnék köszönetet mondani az akkori győri orvosnak, hogy elküldött az ETO-ból és felszállított arra a vonatra, ami elvitt a feleségemhez.”